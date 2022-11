Fan-Festival: Fahnen, Pins und HELMUT

Wer sich vor unseren WM-Gruppenspielen noch das nötige Rüstzeug fürs Stadion sichern möchte, sollte beim FIFA-Fan-Festival in Doha vorbeischauen. Der Fan Club Nationalmannschaft wird mit einem Stand vertreten sein und kostenlos Deutschland-Fahnen, Spieltag-Pins und das WM-Fanzine HELMUT verteilen: vor dem Japan Spiel (23.11.) zwischen 11 und 14 Uhr, vor dem Spanien-Spiel (27.11.) zwischen 11 und 18 Uhr und vor dem Costa-Rica-Spiel (1.12.) zwischen 16 und 18 Uhr.

Auch Vertreter der mobilen Fanbotschaft sind vor Ort. Die erfahrenen Ansprechpersonen aus der professionellen Fanarbeit werden den Zuschauer*innen mit Infoangeboten und ganz konkreter Hilfe zur Seite stehen. Organisiert wird die Fanbotschaft durch den Deutschen Fußball-Bund in Zusammenarbeit mit der Koordinationsstelle Fanprojekte und der Deutschen Botschaft in Doha. Das FIFA-Fan-Festival findet im Zeitraum der Weltmeisterschaft im Al Bidda Park in Doha statt.