Fan-Event: Nationalspieler bei adidas in Berlin treffen

Die Tickets für das ausverkaufte Länderspiel zwischen Deutschland und der Türkei am Samstag im Berliner Olympiastadion waren schnell vergriffen. Allein nach den ersten 24 Stunden des öffentlichen Ticketverkaufs waren mehr als 35.000 Eintrittskarten weg. Wer kein Ticket ergattern konnte und dennoch die deutschen Nationalspieler aus nächster Nähe erleben will, hat am Tag nach dem Spiel noch einmal die Chance. Denn am Sonntag kehren einige Nationalspieler zurück zum Olympiastadion – beziehungsweise auf das Maifeld vor dem Stadion. Dort hat DFB-Partner adidas am Mittwoch den offiziellen Spielball für die Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland namens "FUSSBALLLIEBE" vorgestellt. Und dort befindet sich seitdem die adidas "FUSSBALLLIEBE-Dropzone", in der Fans den neuen Ball an vielen verschiedenen Stationen vor Ort selbst erleben können. Am Sonntag (ab 12.30 Uhr) auch gemeinsam mit deutschen Nationalspielern. Der Eintritt ist frei.

Hinweise zur Anreise:

Öffentliche Verkehrsmittel: Alle Gäste können das Veranstaltungsgelände auf dem Maifeld mit der U-Bahn (U2) oder der S-Bahn (S3 und S9) bis zur Station Olympiastadion erreichen. Von dort führen Wege quer durch den Olympiapark zur Eventfläche. Der Zugang erfolgt über den Gutsmuthsweg oder das Südtor des Olympiastadions am Coubertinplatz und die Friedrich-Friesen-Allee (S-Bahnhof Pichelsberg).

Mit dem Auto: Sie können mit dem Auto auf dem Parkplatz am Olympiaplatz parken (P4) oder die öffentlichen Parkplätze rund um das Olympiastadion nutzen. Über den nördlichen und südlichen Eingang gelangen sie von dort auf das Maifeld.

