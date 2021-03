Fan des DFB-Teams: Support aus Fernost

Es ist mehr als 20 Jahre her, als die damals 14-jährige Duy Le Thi aus Ho-Chi-Minh gespannt vor ihrem Fernseher das WM-Vorrundenspiel zwischen Deutschland und Jugoslawien verfolgt. Das DFB-Team tut sich gegen einen starken Gegner merklich schwer und liegt mit 1:2 zurück. Doch als Oliver Bierhoff in der 80. Minute den Ausgleich erzielt, verliebt sich die Vietnamesin schlagartig in den deutschen Fußball. Auch zwei Dekaden später brennt ihre Leidenschaft für die deutsche Nationalmannschaft nach wie vor lichterloh.

Seither verpasst Duy kein Spiel. Alle Hochs und Tiefs erlebt sie aus über 9000 Kilometer Entfernung mit. Unvergesslich bleibt das Endspiel der WM 2014. In den frühen Morgenstunden verfolgt Duy an der Seite von knapp 400 enthusiastischen vietnamesischen Deutschland-Fans das große Finale in ihrer Heimat Ho-Chi-Minh-Stadt. "Wir haben an dem Tag vor Freude geweint, das werde ich nie vergessen", erzählt die 36-Jährige vom größten Tag ihres Fandaseins.

Pandemie kommt in die Quere

Die Begeisterung für die deutsche Nationalmannschaft in Vietnam ist sehr groß. Duy gehört zu einer vietnamesischen Vereinigung von Deutschland-Fans, der über 3000 Mitglieder*innen angehören sollen. Bei großen Turnieren kommt es daher häufig zu Public Viewings, bei denen das deutsche Team gemeinsam angefeuert wird. "Ob wir auch in diesem Sommer gemeinsam schauen können, ist leider noch nicht klar", sagt Duy mit enttäuschter Stimme.

Denn auch in Vietnam treibt das Coronavirus sein Unwesen. Eigentlich wollte sich Duy schon 2020 ihren großen Traum erfüllen und zur Europameisterschaft nach Deutschland reisen. Derzeit wäre sie schon glücklich, wieder in ihrer Heimat ein Fußballspiel besuchen zu dürfen. Das Stadiongefühl fehlt ihr sehr.

Immer ein Trikot im Gepäck

Ein weiterer Teil ihrer großen Fußball-Leidenschaft ist das Sammeln von Trikots. Neben Jerseys verschiedenster Bundesligisten hat Duy inzwischen 17 Deutschland-Trikots in ihrer Sammlung. Und die verstauben nicht nur im Schrank. Wenn Duy auf Reisen geht, ist immer mindestens ein Outfit des DFB-Teams im Gepäck. Den Anfang der Sammlung macht ein Heimtrikot von Michael Ballack aus den frühen 2000ern. Der ehemalige Kapitän der Nationalmannschaft gehört neben Timo Werner zu ihren Lieblingsspielern.

Werner & Co. traut Duy in diesem Sommer einiges zu. "Ich habe den festen Glauben, dass Deutschland mindestens das Halbfinale erreicht", so die Vietnamesin. Sie wird wohl noch etwas länger warten müssen, bis sie sich ihren großen Traum von einer Länderspiel-Reise nach Deutschland erfüllen kann. Doch die Daumen bleiben auch aus Ho-Chi-Minh fest gedrückt. Und aufgeschoben heißt schließlich nicht aufgehoben. 2022 soll es dann unbedingt klappen.

[jh]