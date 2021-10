WM-Qualifikation: Am 11. November geht es in Wolfsburg gegen Liechtenstein

Fan-Club-Vorverkauf fürs Liechtenstein-Spiel in Wolfsburg

Die Pflicht ist erfüllt, das Ticket für die WM 2022 vorzeitig gelöst. Jetzt will das Team von Bundestrainer Hansi Flick die Serie von fünf Siegen in Folge ausbauen. Am siebten Spieltag der Qualifikationsgruppe J trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Liechtenstein. Wer die DFB-Auswahl im letzten Heimspiel des Jahres 2021 live erleben will, kann sich nun sein Ticket für die Partie am 11. November in Wolfsburg sichern. Der Vorverkauf für Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft läuft, der Public Sale beginnt am Dienstag, 26. Oktober, um 10 Uhr.

Für Fan-Club-Mitglieder gibt es wieder die 15-Euro-Tickets im Fan-Block, der sich in Wolfsburger Volkswagen-Arena in Block 5 befindet. Eintrittskarten können im Online-Ticketshop als print@home-Tickets und die kostenlose Fan Club-Hotline unter 00800 / 14 90 74 54 erworben werden.

Für das WM-Qualifikationsspiel in Wolfsburg gelten die 2G-Regel und die Hygiene- und Verhaltensregeln des DFB. Stadionbesucher*innen müssen somit geimpft oder genesen sein und entsprechend aktuelle Nachweise mit sich führen. Bitte beachten Sie die Fan-Infos, die zeitnah zum Spiel veröffentlicht werden.

Tickets werden personalisiert

Die Blöcke, für die es die 15 Euro-Tickets gibt, gehen zunächst in den exklusiven Vorverkauf für Fan Club-Mitglieder. Fan Club-Mitglieder können auch für Nicht-Mitglieder Tickets in diesen Blöcken mitbestellen, dann allerdings nicht zum Sparpreis, sondern zum regulären Preis in Höhe von 25 Euro.

Wichtig: Beim Kauf müssen die Fan Club-Mitglieder ihre Tickets über ihre Mitgliedsnummer personalisieren. Darüber werden sie nicht nur als Fan Club-Mitglied identifiziert, sondern erhalten auf diesem Weg nach dem Spiel auch ihre Bonuspunkte.

Bonussystem für Fan-Club-Mitglieder

Zur Saison 2016/2017 hat der Fan Club ein Bonussystem eingeführt. Das heißt, Mitglieder sammeln beim Kauf von Tickets Punkte. Der Punktestatus wird bei der Verteilung von Karten herangezogen, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigen sollte. So sollen die treuesten der treuen Fans belohnt werden. Das Konzept wurde gemeinsam mit den Fan-Vertretern erarbeitet. Informationen zum Bonussystem gibt es hier.

Selbstverständlich können Fan Club-Mitglieder auch Karten in jeder anderen Kategorie erwerben. Für das Länderspiel gegen Liechtenstein gibt es Tickets in verschiedenen Kategorien, die zwischen 25 und 70 Euro (ermäßigt zwischen 15 und 50 Euro) kosten. 10 Euro kosten die limitierten Tickets für Kinder bis einschließlich sechs Jahren in allen Kategorien.

Für einzelne Fan Club-Mitglieder ist die Abgabe auf maximal vier Tickets limitiert. Gruppen-Leader erhalten aus organisatorischen Gründen maximal 50 Tickets je Gruppe.

