Fan-Club-Vorverkauf für Spiele gegen Ukraine und Kolumbien

Am 12. und 20. Juni trifft die deutsche Nationalmannschaft der Männer auf die Ukraine und Kolumbien. Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft können sich für das Benefizspiel gegen die Ukraine in Bremen sowie für die Partie gegen Kolumbien in Gelsenkirchen ab sofort ihre Tickets sichern. Der öffentliche Kartenvorverkauf für beide Partien startet am Mittwoch um 14 Uhr.

Für Fan-Club-Mitglieder gibt es wieder die 15-Euro-Tickets im Fanblock, der sich in Bremen in den Blöcken 130, 132 und 134 befindet und in Gelsenkirchen in den Blöcken N3 und N4. Eintrittskarten können im Online-Ticketshop als print@home-Tickets und über die kostenlose Fan-Club-Hotline unter 00800 / 14 90 74 54 erworben werden.

Zu den Tickets für Deutschland – Ukraine in Bremen

Zu den Tickets für Deutschland – Kolumbien in Gelsenkirchen

Tickets werden personalisiert

Die Blöcke, für die es die 15-Euro-Tickets gibt, gehen zunächst in den exklusiven Vorverkauf für Fan-Club-Mitglieder. Fan-Club-Mitglieder können auch für Nicht-Mitglieder Tickets in diesen Blöcken bestellen, dann allerdings nicht zum Sparpreis, sondern zum regulären Preis von 25 Euro (ermäßigt 18 Euro).

Wichtig: Beim Kauf müssen die Fan-Club-Mitglieder ihre Tickets über ihre Mitgliedsnummer personalisieren. Darüber werden sie nicht nur als Fan-Club-Mitglied identifiziert, sondern erhalten auf diesem Weg nach dem Spiel auf ihre Bonuspunkte.

Bonussystem für Fan-Club-Mitglieder

Zur Saison 2016/2017 hat der Fan Club ein Bonussystem eingeführt. Das heißt, Mitglieder sammeln beim Kauf von Tickets Punkte. Der Punktestatus wird bei der Verteilung von Karten herangezogen, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigen sollte. So sollen die treuesten der treuen Fans belohnt werden. Das Konzept wurde gemeinsam mit den Fan-Vertretern erarbeitet. Informationen zum Bonussystem gibt es hier.

Selbstverständlich können Fan-Club-Mitglieder auch Karten in jeder anderen Kategorie erwerben. Für die Spiele gegen die Ukraine und Kolumbien gibt es Tickets in verschiedenen Kategorien, die zwischen 25 und 80 Euro (ermäßigt zwischen 18 und 60 Euro) kosten. 10 Euro kosten die Tickets für Kinder bis einschließlich 14 Jahren in der günstigsten Kategorie und so weit verfügbar.

Für einzelne Fan-Club-Mitglieder ist die Angabe auf maximal vier Tickets limitiert. Gruppen-Leader erhalten aus organisatorischen Gründen maximal 50 Tickets je Gruppe.

