Fan Club verlost fünf EM-Grillpakete

Die EURO 2020 steht vor der Tür. Und leider kann nicht jeder live dabei sein, wenn unser DFB-Team am 15. Juni in München gegen Frankreich ins Turnier startet. Um im heimischen Garten oder den eigenen vier Wänden dennoch in EM-Stimmung zu kommen, verlosen wir unter allen Mitgliedern fünf Grillpakete für die ganze Familie.

Pünktlich zum ersten Gruppenspiel dürfen sich fünf Gewinner*innen über ihr Paket freuen. Darin befinden sich allerlei Überraschungen wie vier DFB-Heimtrikots, Fan-Utensilien, ein REWE-Gutschein für Grillgut, Getränke von unserem Gründungspartner Coca-Cola und eine Auswahl an Grillsoßen NERO.

Teilnahmeschluss ist der 30. Mai. Der Fan Club Nationalmannschaft wünscht allen Mitgliedern viel Glück bei der Verlosung.

[jh]