Fan Club verlost 500 Vier-Wochen-Abos

Pünktlich zur Fortsetzung der Bundesliga sorgt der Fan Club Nationalmannschaft dafür, dass 500 Fans immer "up to date" bleiben. In Kooperation mit dem kicker Sportmagazin werden 500 digitale Abos für den Zeitraum von vier Wochen verlost - also jeweils vier Montags- und Donnerstagsausgaben, die bereits am Vorabend gelesen werden können. Hier geht's zur Teilnahme!

Bei einem Gewinn müsst ihr euer Vier-Wochen-Abo online im Zeitraum vom 25. Mai bis zum 12. Juli aktivieren, um in den Genuss von acht Ausgaben zu kommen. Wenn ihr direkt loslegen wollt, kommt ihr während des Bundesliga-Endspurts voll auf eure Kosten. Im kicker-Archiv habt ihr Einsicht in alle Ausgaben seit dem Start der Bundesliga im Jahr 1963. Außerdem erhaltet ihr während der Laufzeit 15 Prozent Rabatt im kicker-Shop auf mehr als 18.000 Artikel aus den Bereichen Fantrikots, Fußballequipment und Lifestyle.

Teilnahmeschluss ist der 21. Mai 2020. Der Fan Club drückt allen Teilnehmern die Daumen!

[jh]