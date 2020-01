Fan Club spielt 5. Rheinland-Cup aus

"Mir tun immer noch die Knochen weh. Ich bin einfach nicht mehr der Jüngste", klagt Fan Club-Betreuer Tom Roeder, der am Samstag den 5. Rheinland-Cup in Dormagen organisiert hat. Spontan musste der Initiator des Hobby-Turniers für Mitglieder im Fan Club Nationalmannschaft einspringen und beim Team "Sektion Rheinland" aushelfen. Verhindern konnte er die vier Niederlagen in vier Spielen beim Turniererfolg der "U 21 Handball Dormagen" nicht. "Aber wenigstens die einzigen beiden Tore habe ich erzielt", fügt er hinzu.

Wie immer stand in der Halle des TSV Bayer Dormagen der Spaß im Vordergrund. Das Siegerteam durfte sich über zehn Länderspieltickets für ein Heimspiel seiner Wahl freuen. Im Nachgang wurde im benachbarten "Pink Panther" bei Bundesliga, Speis und Trank bis tief in die Nacht gefeiert.

Topthema bei den rund 60 Fan Club-Mitgliedern waren die neu eingeführten Stehplätze beim Italien-Länderspiel in Nürnberg. "Die Entscheidung kam super an", resümiert Tom. Für das kommende Jahr und die sechste Auflage des Rheinland-Cups haben sich bereits jetzt wieder mehrere Teams angekündigt.