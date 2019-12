Fan Club spendet 1000 Euro für Tafel Mönchengladbach

Gutes Spiel, gutes Ergebnis, Gutes tun. Beim 4:0 gegen Belarus in Mönchengladbach hat der Fan Club Nationalmannschaft wieder fleißig für den guten Zweck gesammelt. Durch den Verkauf der Spieltags-Pins ist eine Summe von 866,75 Euro zusammengekommen. Der Fan Club rundet den Betrag auf 1000 Euro auf und spendet ihn an die Tafel in Mönchengladbach. Damit kommen die Erlöse - wie seit diesem Jahr üblich - einer lokalen Einrichtung im Spielort zu Gute.

Monika Bartsch, erste Vorsitzende der Mönchengladbacher Tafel, sagt: "Ich gratuliere natürlich der Mannschaft zum tollen Sieg über Belarus und dem Fan Club für ihre spendablen Mitglieder. Zu uns kommen wöchentlich circa 2400 Kunden, die wir mit Lebensmittel versorgen. Da kommt eine Hilfe mehr als gelegen! Wir danken allen für die großzügige Unterstützung!"

Die Mönchengladbacher Tafel setzt es sich zum Ziel, bedürftigen Menschen zu helfen. Dafür sammelt der eingetragene Verein nicht mehr benötigte, aber noch verwertbare Lebensmittel. Die gespendeten Produkte und Waren werden kostenlos und mit geringstmöglichem Verwaltungsaufwand an Menschen mit kleinem Haushalts- oder Familieneinkommen verteilt.