Fan Club sammelt Spende für Kinder-Hospiz

Beim Länderspiel in Hamburg gegen die Niederlande hat der Fan Club Nationalmannschaft wieder für den guten Zweck gesammelt. Durch den Verkauf der Spieltag-Pins ist eine Summe von 898,28 Euro zusammengekommen. Der Fan Club rundet den Betrag auf 1000 Euro auf und spendet ihn an das Kinder-Hospiz Sternenbrücke in Hamburg.

Damit kommen die Erlöse der Spieltag-Pins wieder einer lokalen Einrichtung im Spielort zu Gute. Das Kinder-Hospiz Sternenbrücke unterstützt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die an Krankheiten oder Behinderungen leiden, welche ihr Leben drastisch verkürzen.

"Allen Beteiligten gebührt unser großer Dank"

Peer Gent, geschäftsführender Vorstand im Kinder-Hospiz, sagt: „Wir sind begeistert, dass im Rahmen des EM-Qualifikationsspiels fast 900 Euro für unsere Arbeit gesammelt wurden. Besonders dankbar sind wir zudem, dass der Fan Club diese Summe großzügig aufgerundet hat. Allen Beteiligten gebührt unser großer Dank. Es freut uns sehr, sie alle an unserer Seite zu wissen!“

Auch beim Heimspiel in Dortmund gegen Argentinien am 9. Oktober (ab 20.45 Uhr live im Fan Club-Radio und auf RTL) wird der Erlös der beliebten Spieltags-Andenken wieder gespendet. Zusammen mit Fan Club-Betreuer Daniel Rhode wird eine passende Einrichtung ausgewählt. Der Fan Club Nationalmannschaft bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten der Sammelaktion.