Fan Club sammelt mit Pin-Spenden für Frauenhaus

Beim Länderspielauftakt unserer Frauen-Nationalmannschaft am kommenden Dienstag (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) gegen Schweden in Duisburg können sich Zuschauer im Stadion wieder Spieltags-Pins als Erinnerungsstück sichern. Vor der Partie wird es die beliebten Souvenirs hinter der Fankurve am Fan Club-Bus gegen eine Spende von mindestens einem Euro pro Stück geben. Die Erlöse werden bei allen Heimspielen unserer DFB-Frauen gesammelt und kommen am Ende des Jahres dem "Frauenhaus Wolfsburg e.V." zugute.

Das Team des Frauenhauses Wolfsburg freut sich über die Zuwendung und bedankt sich bereits vorab: "Wir sind in unserer Einrichtung zur Unterstützung der von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen und Kinder auf Spenden angewiesen. Die Einnahmen verwenden wir überwiegend, um Spielzeug, Zimmerausstattung und andere Gebrauchsgegenstände zu kaufen oder notwendige Renovierungsarbeiten durchführen zu lassen."

Auch direkte Spende möglich

Neben dem Erwerb der Spieltags-Pins kann der "Förderverein des Wolfsburger Frauenhauses e.V." auch mit einer direkten Spende an folgendes Konto unterstützt werden:

Förderverein des Wolfsburger Frauenhauses e.V.

Bank: Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg-Celle

IBAN: DE87 2695 1311 0025 6051 63

BIC: NOLADE21GFW

Verwendungszweck: Fan Club Nationalmannschaft

Falls eine Spendenbescheinigung gewünscht ist, bitte beim Verwendungszweck zusätzlich den Vor- und Zunamen sowie die Adresse des Spenders angeben.