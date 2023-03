Fan Club sagt Dankeschön für 20 Jahre Leidenschaft

Fast 20 Jahre ist es her, als der Fan Club Nationalmannschaft am 29. März 2003 zum Länderspiel Deutschland gegen Litauen in Nürnberg ins Leben gerufen wurde, um unsere Nationalmannschaften bei Länderspielen zu unterstützen.

Die Mitgliederzahl ist inzwischen auf rund 50.000 angewachsen. Und einige von ihnen sind von Beginn an dabei. Für diese Treue möchte sich der Fan Club bedanken und wird seinen Gründungsmitgliedern nach den März-Länderspielen einen Jubiläums-Pin sowie einen 20-Euro-Gutschein für das DFB-Ticketportal zusenden.