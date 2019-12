Fan-Club-Planungen zur EURO 2020

Der Fan Club Nationalmannschaft wird den deutschen Anhängern bei der EURO 2020 in München ein spannendes Programm bieten. Während der Gruppenphase mit drei Heimspielen in der Allianz Arena wird der Fan Club jeden Tag vor Ort sein und zentrumsnah eine Location mit Public Viewing, fanfreundlichen Preisen und spannenden Gästen anbieten.

Des Weiteren wird zeitnah der Kontakt zu den bereits feststehenden Gruppengegnern Frankreich und Portugal aufgenommen, um mögliche Fan-Matches in die Wege zu leiten. Im Vorfeld der drei Gruppenspiele in München wird es außerdem jeweils einen Fan-Walk in der Stadt geben, um sich gemeinsam auf die Begegnung einzustimmen.

Aufgrund des besonderen Charakters der paneuropäischen EURO wird es bei diesem Turnier nach Rücksprache mit Fan-Club-Betreuern und Vielfahrern kein Fan-Camp mit Übernachtungsmöglichkeiten geben. Der Großteil der Fans plane Tagesreisen in die Landeshauptstadt Bayerns.