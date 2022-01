Fan Club Nationalmannschaft wird Teil der DFB GmbH & Co. KG

Der Fan Club Nationalmannschaft wird zukünftig nicht mehr vom DFB e.V. betreut, sondern von der neu gegründeten DFB GmbH & Co. KG. Doch keine Sorge: Für alle Fans bleibt alles beim Alten. In diesem Zusammenhang werden die Teilnahmebedingungen dahingehend abgeändert und angepasst, dass mit Eintragung der DFB GmbH & Co. KG am 21.01.2022 ins Handelsregister ein Vertragspartnerwechsel erfolgte.

Damit der Fan Club auch künftig alle Fans über seine Aktivitäten bestmöglich informieren kann, führt der Fan Club gemeinsam mit der neuen DFB GmbH & Co. KG verschiedene Prozesse bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch. Die Fan-Club-Daten werden daher zukünftig in gemeinsamer Verantwortung des DFB e.V. und der DFB GmbH & Co. KG verwaltet. Die Daten bleiben in sicheren Händen. Weitere Hinweise sind den aktualisierten Teilnahmebedingungen und der Datenschutzerklärung zu entnehmen.

Sind Mitglieder mit diesen Änderungen der Teilnahmebedingungen nicht einverstanden, können sie einen Monat ab Bekanntgabe den geänderten Teilnahmebedingungen schriftlich gegenüber dem DFB e.V. Fan Club Nationalmannschaft, Otto-Fleck-Schneise 6, 60528 Frankfurt am Main oder per Mail an fanclub-service@mein.dfb.de widersprechen. Verstreicht diese Frist ohne Widerspruch, gilt das Schweigen als Zustimmung und die neuen Teilnahmebedingungen gelten automatisch.

