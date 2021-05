Fan Club mittendrin bei der Kader-PK

"Man kriegt ja sonst nicht die Möglichkeit, mal mit dem Bundestrainer persönlich zu sprechen", sagt Fan Club-Betreuer Daniel Rohde bei der Videokonferenz zur Bekanntgabe des EURO-Kaders mit Jogi Löw, Manuel Neuer und Jonas Hofmann. Gemeinsam mit rund 6500 Fans ist der Bochumer live dabei und möchte wissen, welchen Einfluss die Fans im Stadion bei der Europameisterschaft nehmen können.

"Wir haben jetzt lange genug erlebt, dass die Stadien leer waren", antwortet Jogi Löw und führt aus: "Zum Fußball gehören Anfeuerungsversuche, Beifall, Pfiffe und Gesänge dazu wie der Ball selbst. Da freuen wir uns natürlich, wenn bei der Europameisterschaft wieder ein Teil an Zuschauern zugelassen wird. Das hilft der Mannschaft und beflügelt."

"Spielen für unsere Fans"

Auch Manuel Neuer pflichtet dem bei und sagt: "Das gibt auf jeden Fall einen Push. Je mehr Zuschauer ins Stadion kommen, desto besser ist es für die Atmosphäre und für uns. Wir wissen natürlich, dass wir für unsere Fans spielen. Dementsprechend freuen wir uns, wenn wir den Support im Stadion miterleben können."

Das ungewöhnliche PK-Format kommt an. "Es war ein tolles Gefühl mit Jogi Löw und Manuel Neuer zu sprechen", berichtet Daniel glücklich. Auch Fan Club-Betreuer Andreas Erbel lobt die Möglichkeit, um Fans und Mannschaft näher zusammen zu bringen und fragt bei den Profis nach, wie ihnen der Austausch gefällt.

"Ich finde es sehr gut, dass die Fans eingeschaltet sind und wir so vielseitige Fragen von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und vom Fan Club Nationalmannschaft gestellt bekommen. Mir macht das Spaß und ich denke, sowas könnte man öfter machen", so Manuel Neuer. Dieser Meinung ist auch Nationalmannschafts-Kollege Jonas Hofmann und ergänzt: "Bei kreativen Fragen, in denen es nicht immer um Fußball geht, blickt man vielleicht auch mal über den Tellerrand hinaus, was drumherum in der Welt geschieht."

Freud und Leid nah beieinander

Grüße erhält der Gladbacher dann von Karsten Daebel aus Walldorf, wo der Nationalspieler zur Schule ging. Außerdem möchte der Koordinator des Choreo-Teams vom Bundestrainer wissen, wie die Nominierungsgespräche mit den Spielern abliefen. Löw erklärt: "Da liegt Freud und Leid nah beieinander. Wenn man Spielern sagt, dass sie dabei sind, spürt man am Telefon eine große Freude. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Absagen. Das tut als Nationaltrainer immer ein bisschen weh. Ich weiß, wie enttäuschend das für die Spielern ist.

Schmerzloser verläuft der Tag für Karsten, der das Modell der PK lobt: "Ich fand das Format toll. Die Teilnehmer kamen mir ziemlich gelassen und entspannt vor. Es wirkte zu keiner Zeit verkrampft. Daran sollte man festhalten."