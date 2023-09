Fan-Club-Mitglied werden und Nationaltrikot geschenkt bekommen

Einen besseren Zeitpunkt, um Mitglied im Fan Club Nationalmannschaft zu werden, gibt es nicht. Bei den Länderspielen am Samstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Wolfsburg gegen Japan und am Dienstag (ab 21 Uhr, live in der ARD) in Dortmund gegen Frankreich erwartet euch eine ganz besondere Aktion: Wer an einem der beiden Tage vor dem Länderspiel an unserem Fan-Club-Bus eine Mitgliedschaft abschließt, bekommt ein Heimtrikot unserer Nationalmannschaft in Wunschgröße (XS bis XXL) dazu.

Der Fan-Club-Bus steht in Wolfsburg vor der Nordtribüne und ist von 17.45 Uhr bis 20.45 Uhr für euch da. In Dortmund ist er vor der Nordtribüne an der Strobelallee zu finden. Hier läuft die Aktion von 18 Uhr bis 21 Uhr. Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht und nur vor Ort am Fan-Club-Bus im genannten Aktionszeitraum.

Viele Vorteile als Fan-Club-Mitglied

Die Mitgliedschaft im Fan Club Nationalmannschaft lohnt sich: Neben exklusiven Vorverkaufsrechten für Tickets zu Spielen unserer Nationalmannschaft erhalten Mitglieder 20 Prozent Rabatt im DFB-Fanshop. Außerdem gibt es ein Welcome-Package mit Fan-Club-Schal, -Cap und -Gym-Bag sowie ein kostenloses Abonnement des DFB-Journals und viele weitere Vorteile.

Eine Einzelmitgliedschaft kostet 30 Euro. Fans zwischen 18 und 23, Schüler, Studenten und Azubis zahlen sogar nur 15 Euro im Jahr. Familien- und Gruppenmitgliedschaften ermöglichen weitere Rabatte. Hinzu kommt immer eine einmalige Anmeldegebühr in Höhe von zehn Euro.

