Fan Club-Highlights 2021

2022 steht vor der Tür. Doch bevor wir voller Elan, mit neuen Zielen und guten Vorsätzen in das neue Jahr starten, wollen wir auf 2021 zurückzublicken. Unser Highlight war ganz klar ihr: die Fans. Ihr seid zurück. Ihr füllt unsere Stadien wieder mit Leben. Auch wenn immer noch Abstriche gemacht werden müssen und Stadionbesuche phasenweise nur mit Abstand und Maske möglich sind.

Angefangen hat die Rückkehr bei den Heimspielen der Europameisterschaft in München. Über eineinhalb Jahre hatten sich die meisten Fan Club-Mitglieder nicht mehr persönlich gesehen. Das hat sich während der EM nicht nur in der Allianz Arena, sondern auch im Münchner Biergarten Hirschau geändert. Mitten im Englischen Garten kamen Fans vor, nach und während der deutschen EM-Spiele zusammen. Die Begegnungen unserer Mannschaft wurden auf einer großen Leinwand übertragen.

Fast wie früher

Beim Heimspiel in Wolfsburg feierte unser Fan Club-Zelt dann nach fast zwei Jahren Abstinenz sein Comeback. Es war fast wie früher. Unter Einhaltung der 2G-Regeln wurde getrunken, gegessen und gefachsimpelt. Auch im kleineren Rahmen waren wieder persönliche Treffen möglich. Fan Club-Betreuer Hans-Joachim "Bubi" Toews lud Ende Oktober zum traditionsreichen Sektionstreffen ins Weingut Wissing in Gleiszellen ein. Bei der Tombola kamen mehr als 1500 Euro für den guten Zweck zusammen.

Rund um die Länderspiele bot der Fan Club Nationalmannschaft zudem ein digitales Rahmenprogramm, das keine Wünsche offenließ. In mehreren Formaten hatten Fans die Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen und unsere DFB-Stars näher kennenzulernen: Digitale Speed-Datings und Meet & Greets mit unseren Nationalspieler*innen erfreuten sich großer Beliebtheit. Beim "Fan Club EM-Studio" diskutierte Fan Club-Moderatorin Ruth Hofmann mit Reiner Calmund und Christoph Daum über das tagesaktuelle Geschehen.

Support vom heimischen Sofa

Auch unsere Nationalspieler*innen kamen auf ihre Kosten. Beim "Support@home" wurden motivierende Fotos, Videos, GIFs oder Boomerangs gesucht. Die zahlreichen kreativen Einsendungen wurden unserer Frauen-Nationalmannschaft vor dem Länderspiel gegen Belgien im Spielertunnel präsentiert. Unsere Männer ließen sich im Rahmen der WM-Qualifikationsspiele gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien im Teamhotel überraschen.

Zum Rollentausch kam es kurz vor der EM durch unseren Gründungspartner Coca-Cola, der es 1000 Fan Club-Mitgliedern ermöglichte, eine individuelle Spielerdose mit dem eigenen Gesicht kostenlos nach Hause geschickt zu bekommen. Dort, wo eigentlich Werner, Kimmich und Co. zu sehen sind, konnten sich so die Fans in Szene setzen lassen. In nur wenigen Stunden waren alle Exemplare vergriffen.

[jh]