Fan Club: Die prominenten Mitglieder 2019

Handballer, Darts-Spieler, Fußball-Weltmeister und sogar der DFB-Präsident höchstpersönlich. Auch in diesem Jahr ist die Auswahl der neuen prominenten Mitglieder im Fan Club Nationalmannschaft breit gefächert. Vom ersten Heimspiel in Wolfsburg bis zum letzten in Frankfurt wurde die illustre Gruppe von prominenten Mitgliedern um zwölf weitere erweitert.

In Mönchengladbach wurde mit dem 100. prominenten Mitglied ein Jubiläum gefeiert. Dem neuen DFB-Präsident Fritz Keller wurde diese Ehre zu Teil, der zur Feier des Tages Getränke im Fan Club-Zelt spendierte.

Teresa Enke seit dem Belarus-Spiel Mitglied

Insgesamt auf 92 Länderspiele kommen die Fußballer, die sich seit diesem Jahr Fan Club-Mitglied nennen dürfen. Neben Marcel Schäfer, Heiko Westermann und Piotr Trochowski stehen mit Roman Weidenfeller und Uwe Bein auch zwei Weltmeister auf der Liste.

Mit Fabian Böhm, Holger Glandorf und Julius Kühn wurden 2019 gleich drei Handballer als prominente Mitglieder aufgenommen. Max Hopp und Martin Schindler wurden in Mainz zu den ersten Darts-Spielern im Kreis des Fan Clubs. Teresa Enke wurde im Zuge des Belarus-Spiel als prominentes Mitglied präsentiert.