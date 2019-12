Fan Club: Buntes Programm zum Länderspiel gegen Argentinien

Bevor unsere Nationalmannschaft am Mittwoch (ab 20.45 Uhr, live im Fan Club-Radio und bei RTL) beim Länderspiel gegen Argentinien aufläuft, gibt es für die Fans in Dortmund rund um den Signal Iduna Park einiges zu erleben. Der Fan Club Nationalmannschaft hat ein buntes Programm für Groß und Klein auf die Beine gestellt.

Wie bei Heimspielen üblich, legt der Fan Club-Bus am Stadion einen Zwischenstopp ein. Ab 17.45 Uhr können sich Fans an der Ecke Strobelallee/Turnweg mit reichlich schwarz-rot-goldenen Give-Aways eindecken. Maskottchen Paule kommt vorbei und nimmt sich Zeit für Selfies. Zudem hat das Fan Club-Team vor Ort ein offenes Ohr für jegliche Fragen und Anliegen. Gegen 19 Uhr wird am Bus ein offizielles Heimtrikot unserer Nationalmannschaft verlost.

Julius Kühn und Toni Schumacher im Fan Club-Zelt

Das Fan Club-Zelt ist in Dortmund am östlichen Stadionnebenplatz am Turnweg platziert. Ab 17.45 Uhr sind dort bis zum Anpfiff alle Fan Club-Mitglieder herzlich willkommen. Um 19 Uhr besucht uns Torwart-Legende und prominentes Fan Club-Mitglied Toni Schumacher im Zelt, um über seine Karriere zu plaudern. Der Fan Club darf sich mit Julius Kühn auch wieder über Zuwachs freuen. Gegen 19.30 Uhr wird der Handballer im Zelt als neues prominentes Mitglied vorgestellt.

Neben fanfreundlichen Preisen und Moderation warten natürlich auch wieder die beliebten Spieltag-Pins auf die vielen Sammlerfreunde. Für eine Spende ab einem Euro sind die beliebten Souvenirs zu erwerben. Die Summe kommt dieses Mal dem "Kinderlachen e.V." in Dortmund zugute. Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter von Kinderlachen e.V. ist mit Infomaterial vor Ort und beantwortet gerne aufkommende Fragen.

Zocken mit eSport-Nationalspielern

In der Coca-Cola-Gaming-Ecke geht es am Tischkicker und auf der Playstation wieder heiß her. In Dortmund kommen von 18 Uhr bis 19 Uhr mit Timo Siep und Benedikt Saltzer zwei eSportler aus dem aktuellen Kader der deutschen eNationalmannschaft vorbei. Wer möchte, kann sich mit den beiden an der Konsole messen und seine Fragen loswerden.

Unser Gründungspartner Coca-Cola spendet auch dieses Mal allen Gästen im Zelt zahlreiche Freigetränke so lange der Vorrat reicht. In der Halbzeitpause wird ein weiteres prominentes Mitglied in den Fan Club Nationalmannschaft aufgenommen. Im Stadion dürfen wir Weltmeister und Dortmund-Legende Roman Weidenfeller in unseren Reihen willkommen heißen. Für einen rundum gelungenen Abend fehlt damit nur noch ein Sieg gegen Argentinien.

[jh]