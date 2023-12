Fan-Club-Betreuertreffen zum Jahresende

Am Freitag haben sich die ehrenamtlichen Betreuer im Fan Club Nationalmannschaft am DFB-Campus in Frankfurt getroffen oder digital hinzugeschaltet, um über die Aufgaben im kommenden Jahr, den Ablauf des EM-Ticketings und über die Heim-EM 2024 zu diskutieren.

Das Prozedere zur Ticketvergabe der Europameisterschaft hat die Runde sehr positiv aufgenommen. Insbesondere die Wertschätzung für gesammelte Bonuspunkte wurde gelobt. Für potenzielle Spiele in der K.o.-Runde sei ein ähnlich reibungsloser Ablauf wünschenswert. Außerdem wurde sich über Planungen zur Anreise der EM-Spiele sowie das Angebot für Fans vor Ort am Stadion und in der Stadt ausgetauscht.

Wer Anregungen, Fragen oder Ideen rund um den Fan Club Nationalmannschaft hat, kann gerne jederzeit mit uns per Mail unter fanclub-service@mein.dfb.de in Austausch treten.