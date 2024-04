Fan-Club-Betreuertreffen vor der Heim-EM

Am Montag haben sich die ehrenamtlichen Betreuer des Fan Club Nationalmannschaft am DFB-Campus in Frankfurt getroffen. Im Fokus der Diskussionen stand die Europameisterschaft im eigenen Land. Das Rahmenprogramm für Fans rund um die deutschen Gruppenspiele soll in den nächsten Wochen und Monaten veröffentlicht werden. Die vorgestellten Events und Aktivitäten stießen bei den Fan-Club-Betreuern auf großen Anklang.

Neben den Planungen für die EM wurde sich auch über die Nations-League-Spiele im Spätsommer und Herbst ausgetauscht. Insbesondere für das Auswärtsspiel in Bosnien-Herzegowina erwarten die Betreuer in Anbetracht des womöglich geringen Ticketkontingents eine hohe Nachfrage.

Wer Anregungen, Fragen oder Ideen rund um den Fan Club Nationalmannschaft hat, kann gerne jederzeit mit uns per Mail unter fanclub-service@mein.dfb.de in den Austausch treten.