Fan-Club-Betreuertreffen vor den September-Länderspielen

Am Montag haben sich die ehrenamtlichen Betreuer im Fan Club Nationalmannschaft am DFB-Campus in Frankfurt getroffen, um über die kommenden Länderspiele, aber auch im Speziellen über die Heim-EM 2024 zu diskutieren.

Insbesondere über die Vergabe der EM-Tickets wurde sich intensiv beraten, um innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen eine faire und transparente Zuteilung für alle Fan-Club-Mitglieder zu gewährleisten. Des Weiteren wurden diverse Ideen präsentiert, was Fans während des Turniers im und abseits des Stadions zusätzlich zum Spiel angeboten werden kann.

Wer Anregungen, Fragen oder Ideen rund um den Fan Club Nationalmannschaft hat, kann gerne jederzeit mit uns per Mail unter fanclub-service@mein.dfb.de in Austausch treten.