Fan Club-Betreuer treffen sich in Frankfurt

Mitten in den heißen Länderspielmonaten mit sechs Spielen in knapp elf Wochen haben sich an diesem Montag die Fan Club-Betreuer in Frankfurt zum Austausch getroffen. Mit Hinblick auf die EM-Auslosung am 30. November standen vor allem die Planungen für die Europameisterschaft im kommenden Jahr im Fokus. Sofern sich unsere Nationalmannschaft für das Turnier qualifiziert, planen die Betreuer für die Heimspiele in München überwiegend mit Tagesreisen.

Für das Auswärtsspiel in Tallinn wurde sich über einen möglichen Fan-Treffpunkt sowie einen Fan-Walk ausgetauscht. Des Weiteren wurden Möglichkeiten geprüft, um Fans, die im Fan-Block bei Heim- und Auswärtsspielen für Stimmung sorgen möchten, im Fan-Block zu versammeln.

Im Rahmen der Veranstaltung waren außerdem Vertreter der durch die DFB-Kulturstiftung geförderte Initiative "Nie wieder“ vor Ort, die sich für eine würdige Gedenkkultur und ein Stadion ohne Diskriminierung einsetzen. Gemeinsam wurden Erlebnisse und Geschehnisse bei vergangenen Länderspielen aufgearbeitet und hervorgehoben, wie wichtig der Einsatz von Fans im Kampf gegen Diskriminierung, Rassismus und Gewalt im und um das Stadion herum ist.