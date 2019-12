Fakten: U 21 noch ohne Sieg in Spanien

Es ist die Neuauflage der vergangenen beiden Finalspiele der U 21-EM - im noch recht jungen Jahrgang natürlich unter anderen Vorzeichen. Einmal siegte Deutschland, einmal siegte Spanien - wer siegt diesmal? DFB.de macht den Faktencheck vor dem Duell am Donnerstag (ab 19.45 Uhr, live auf ProSieben Maxx und ran.de) in Cordoba.

Rote Furie: Gegen keine andere Mannschaft kassierte die U 21 so viele Niederlagen wie gegen Spanien. Von den bisherigen 13 Duellen gewann das DFB-Team vier, siebenmal siegte Spanien, zweimal gab es keinen Sieger.

Sieglos: Auf spanischem Boden ist die deutsche Auswahl in fünf Spielen gar noch sieglos und erzielte nur zwei Tore. Nur in Bulgarien bestritt die U 21 ebenfalls mindestens fünf Partien und blieb dabei ohne Sieg.

Eins aus sechs: In den vergangenen sechs Partien gewann die U 21 nur einmal gegen den fünfmaligen U 21-Europameister - dies aber im wichtigen Finale der EM 2017, als Mitchell Weiser nach 40 Minuten den goldenen Siegtreffer zum zweiten EM-Titel erzielte. Zählbares gab es außerdem beim 0:0 in der Gruppenphase der EM 2009. Im Finale 2019 unterlag die DFB-Auswahl 1:2.

Eine Abwehr aus Granit: Insgesamt erzielte das DFB-Team in fünf der 13 Spiele gegen die spanische U 21 keinen Treffer – nur in Länderspielen gegen Frankreich traf die deutsche Auswahl noch häufiger nicht ins gegnerische Tor (sechsmal in zwölf Spielen).

Wer 1:0 führt, der nicht verliert: Die U 21 ist seit 60 Länderspielen nach Halbzeitführung ungeschlagen (57 Siege, drei Remis) – die letzte Niederlage nach einer Pausenführung gab es für die deutsche U 21 beim 1:2 in einem Testspiel gegen Japan Ende Mai 2007.

Auswärts stark: Die U 21 feierte zuletzt vier Auswärtssiege in Folge – mehr waren es nur einmal in der Verbandsgeschichte – fünf zwischen September 2015 und Oktober 2016. Die spanische U 21 hält mit neun Siegen aus den vergangenen zehn Heimspielen dagegen.

Zu Beginn auch stark: Die "neue U 21" erzielte alle ihre sieben Treffer in den ersten 60 Minuten.

Auf den Punkt gebracht: Fünf der vergangenen acht Tore erzielten die Gegner der deutschen U 21 per Elfmeter – vier bei der Europameisterschaft und zuletzt eines von Wales.

Rekordmann Hack: Beim vergangenen 5:1 im EM-Qualifikationsspiel in Wales gelang Robin Hack vom 1. FC Nürnberg zwischen der 19. und 29. Minute der früheste Dreierpack der Geschichte in der U 21. Den bisherigen Rekord hielt Peniel Mlapa, der bis zur 30. Minute gegen San Marino am 10. Oktober 2011 dreifach getroffen hatte.

[dfb]