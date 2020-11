Fairer Verlierer beim Pokalspiel in Saarbrücken: Düsseldorfs Florian Kastenmeier

Fairster Profi und fairster Amateur des Jahres ausgezeichnet

Eine Jury des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) unter Vorsitz von DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann verleiht die Fair-Play-Medaille in der Kategorie Profi an Fortuna Düsseldorfs 23 Jahre alten Torwart Florian Kastenmeier für sein vorbildliches Verhalten nach Abpfiff des DFB-Pokalviertelfinales gegen den 1. FC Saarbrücken im vergangenen März.

Als fairster Amateur wird Danny Teichfischer vom Landesligisten Nordberliner SC geehrt. Ein Sonderpreis geht an die 13-jährige Lara Schmidt vom FC Energie Cottbus. Bereits seit 1997 vergeben der DFB und seine Landesverbände Medaillen für faires Spiel.

Zusätzlich werden in diesem Jahr zwei Covid-19-Hilfsaktionen ausgezeichnet: "We kick Corona" der Nationalspieler Joshua Kimmich und Leon Goretzka sowie die Corona-Hilfe des SV Eitorf 09 aus dem Fußball-Verband Mittelrhein.

"Sportsgeist und Fair Play nicht vergessen"

"Florian Kastenmeier hat praktiziert, wofür der Fußball stehen sollte, nämlich dass bei allem Streben nach Erfolg Sportsgeist und Fair Play nicht vergessen werden", sagt Ronny Zimmermann.

Üblicherweise flüchten Profimannschaften nach Pokalniederlagen gegen unterklassige Gegner binnen Minuten in den Teambus. Kastenmeier hingegen hatte nach dem 7:8 nach Elfmeterschießen gegen den damaligen Regionalligaklub geduldig abgewartet, bis er seinem Gegenüber Daniel Batz zur starken Leistung mit fünf parierten Elfmetern, vier davon im Elfmeterschießen, gratulieren konnte. Mit dem Sieg über die Fortuna hatte Saarbrücken als erster Viertligist in der Geschichte des Wettbewerbs das DFB-Pokalhalbfinale erreicht.

Schuss ins Seitenaus statt ins Tor

Deutschlands fairster Amateurfußballer kommt aus Berlin. Als der gegnerische Torwart verletzt zu Boden ging, ließ Danny Teichfischer, Stürmer des Landesligisten Nordberliner SC, die "hundertprozentige" Torchance ungenutzt und schoss den Ball stattdessen ins Seitenaus. Der DFB zeichnet Teichfischer dafür mit der Fair-Play-Medaille als fairsten Amateur des Jahres 2020 aus. Nach Saisonende küren die 21 Landesverbände unter den zuvor ausgesuchten zwölf Monatssiegern jeweils ihren Jahressieger, die dann die Nominierten für den Wettbewerb auf Bundesebene ergeben.

Einen Sonderpreis verleiht die Jury in diesem Jahr an die 13 Jahre alte Lara Schmidt vom FC Energie Cottbus, die ihren Pokal als beste Torschützin weitergab, nachdem sie bei der Siegerehrung erfahren hatte, dass eine Gegenspielerin aufgrund einer gerade diagnostizierten schweren Erkrankung vorerst nicht mehr Fußball spielen wird. "Laras Verzicht auf Anerkennung im Bewusstsein, dass hier ein Lebensthema berührt wird, dem viel größere Bedeutung als dem Fußball beizumessen ist, das hat uns in der Jury beindruckt", sagt DFB-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus.

"Für ein so junges Mädchen war die Entscheidung schon sehr stark", sagt Theresa Altendeitering, die von den Usern von FUSSBALL.DE zur Amateurspielerin des Jahres gewählt worden war. Die Jury entschied sich dafür, einen Sonderpreis zu verleihen, da Laras vorbildliches Verhalten nicht unmittelbar mit Fußball in Verbindung stand.

