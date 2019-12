Fair-Play-Medaillen: Gewinner 2018/2019

Die Fair-Play-Jury in der DFB-Zentrale in Frankfurt hat getagt, um die Gewinner der Fair-Play-Medaillen der Saison 2018/2019 zu bestimmen. "Wie auch in den vergangenen Jahren ist die Verleihung der Fair-Play-Medaillen eine besonders wichtige Angelegenheit für uns. Fußball lebt von Fair Play und ist die zentrale Grundlage für unseren Sport", berichtet der Jury-Vorsitzende Ronny Zimmermann nach der Sitzung.

Die Jury, darunter Thomas Ballbach (Amateur des Jahres), Melanie Bölze (Amateurin des Jahres), Stephan Heigl (Direktor Kommunikation und Marketing bei DEKRA), Prof. Dr. Gunter A. Pilz (Leiter der DFB-AG Fair Play & Gewaltprävention), Stefanie Schulte (DFB-Abteilungsleiterin Gesellschaftliche Verantwortung und Fanbelange) und Peter Sippel (DFB-Qualifizierung und -Training), diskutierte in der Sitzung intern über die zahlreichen hochwertigen Meldungen und entschied sich letztendlich für jeweils einen Sieger bzw. eine Siegerin in den Kategorien Amateur und Profi. Seit 1997 werden die Fair-Play-Medaillen bereits verliehen. "Es ist jedes Mal schön zu sehen, dass es unzählige Menschen im Fußball gibt, die durch ein faires Spiel und faires Handeln aus der Menge herausstechen. Das macht uns die Entscheidung nicht immer leicht“, sagt Prof. Dr. Pilz.

Die Verleihung der diesjährigen Medaillen findet am 16. November 2019 in Düsseldorf statt. Im Anschluss besuchen die Preisträger und Preisträgerinnen das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in Mönchengladbach gegen Weißrussland. Abschließend fasst Zimmermann zusammen: "Unser Anliegen ist es, diesen besonderen Akteuren im Fußball eine Bühne zu bieten und öffentlich unseren Dank und unsere Bewunderung zuzusprechen. Sie haben es verdient."