Fair-Play-Medaille: Zimmermann und Lingor zeichnen KSC-Fans aus

Niko Kovac, Florian Kastenmeier und Werder Bremens Stadionsprecher Arnd Zeigler haben sie schon, auch Miroslav Klose und Jupp Heynckes wurden bereits mit der Fair-Play-Medaille, die bereits seit 1997 vom DFB für faires Verhalten verliehen wird, ausgezeichnet. Nun ging der Preis für besonderes Fair Play zum ersten Mal an Fans: Die Anhängerinnen und Anhänger des Karlsruher SC wurden am heutigen Samstag beim Zweitliga-Heimspiel ihres Vereins gegen Holstein Kiel im BBBank Wildpark ausgezeichnet. Die Verleihung der Fair-Play-Medaille wurde vom zuständigen 1. DFB-Vizepräsidenten Ronny Zimmermann sowie der ehemaligen Nationalspielerin Renate Lingor, gebürtige Karlsruherin und Jurymitglied, vorgenommen.

"Die KSC-Fans haben den Preis völlig zurecht bekommen, denn Fußball geht nur, wenn alle zusammenhalten und hinter dem Fair-Play-Gedanken stehen", sagte Zimmermann. "Die Entscheidung der Jury war recht schnell gefallen. Die Aktion zeigt ein vorbildliches Verhalten, bei dem man sich wünscht, man würde solch ein Engagement auch in der Gesellschaft öfter sehen."

Schwenkfahnen als Sichtschutz

Ohne Zögern und dabei überlegt und wirkungsvoll setzten sich die KSC-Fans in der vergangenen Saison für einen am Boden liegenden Gegenspieler ein. Zum fairsten Verhalten der Saison 2022/2023 im Profifußball war es gekommen, als unmittelbar nach Abpfiff des Zweitligaspiels gegen den 1. FC Magdeburg der Gästespieler Jamie Lawrence aufgrund eines Kreislaufkollapses zusammenbrach. Spontan eilten KSC-Fans hinzu und hielten ihre Schwenkfahnen als Sichtschutz für den angeschlagenen 19 Jahre alten Innenverteidiger.

KSC-Geschäftsführer Michael Becker sagt zur Auszeichnung: "In einer Zeit, in der alles Zahlen-getrieben ist und es oft um Macht geht, vergisst man manchmal, worauf es wirklich ankommt im Leben - und damit solch außergewöhnliche Momente im Fußball. Wir sind sehr stolz, dass unsere Fans heute mit der Fair-Play-Medaille ausgezeichnet werden. Sie haben, trotz der ärgerlichen Niederlage, genau richtig reagiert und so gezeigt, dass die Unterstützung im Fußball über die eigenen Klubfarben hinaus geht. Wir möchten uns auch bei den Fans ausdrücklich bedanken, die dem Magdeburger Spieler mit ihren Fahnen den wichtigen Sichtschutz geboten haben."

"Eigentlich haben wir die Anweisung erst den Platz zu betreten, wenn alle Spieler vom Platz sind. Als wir gesehen haben, dass jemand auf dem Platz in Not gerät, gab es für uns keine zwei Meinungen: Wir müssen sofort aktiv werden, um ihn erstens vor der Sonne und zweitens seine Privatsphäre zu schützen", so Tommy von der KSC-Fan-Vertretung, der auch Fahnenschwenker und einer der Preisträger ist.

