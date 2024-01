Fahrkartenangebot der Bahn für Fans bei der EURO 2024

Die Vorbereitungen für die Europameisterschaft in Deutschland laufen. Als nationaler Partner der UEFA EURO 2024™ engagiert sich die Deutsche Bahn (DB) für die klimafreundliche Mobilität rund um das Großevent. Für die An- und Abreise zu den Stadien in den zehn deutschen Austragungsorten können Fußballbegeisterte mit Eintrittskarten für die Spiele attraktive Aktionsangebote nutzen, die ab sofort buchbar sind.

Mit dem DB Ticket EURO 24 fahren Besitzer*innen von Eintrittskarten für‘s Stadion zum Aktionspreis von nur 29,90 Euro pro Richtung innerhalb Deutschlands direkt bis zum Stadion. Die Tickets sind Zug-gebunden und hier verfügbar solange der Vorrat reicht.

Der Interrail Pass EURO 2024 ist das ideale Ticket für fußballbegeisterte Besucher*innen aus dem europäischen Ausland. Gäste mit einer Eintrittskarte zum Spiel können ab sofort erstmals das um 25 Prozent rabattierte Aktionsangebot für die Hin- und Rückreise aus 32 Ländern nach Deutschland erwerben. Dabei können Kund*innen zwischen einer verschiedenen Anzahl an Reisetagen wählen, an denen der Pass neben der An- und Abreise für beliebig viele Fahrten innerhalb Deutschlands genutzt werden kann. Weitere Informationen gibt es hier.

Zusätzliche Sitzplätze im Turnierzeitraum

Dr. Michael Peterson, DB-Vorstand Personenfernverkehr, sagt: „Nachhaltige Mobilität ist fester Bestandteil dieser UEFA EURO 2024™. Unsere Partnerschaft umfasst attraktive Ticketangebote für Fußballbegeisterte aus Deutschland und ganz Europa. Mit über 400 Zügen setzen wir im Fußball-Sommer die größte ICE-Flotte ein, die es jemals gab.“

Im Rahmen ihrer Strategie „Starke Schiene“ hat die DB frühzeitig die Weichen für den Flottenausbau gestellt. So kann die DB im Turnierzeitraum längere ICE einsetzen und Züge an zusätzlichen Verkehrstagen anbieten. Außerdem werden täglich 14 EM-Sonderzüge fahren. Insgesamt bringt die DB so an den Spieltagen jeweils rund 10.000 zusätzliche Sitzplätze auf die Schiene. Für die Finalrunde werden kurzfristig weitere Sonderzüge geplant.

Alle Infos rund um das Engagement der Deutschen Bahn für die UEFA Fußball-Europameisterschaft 2024 und die buchbaren Tickets gibt es hier.