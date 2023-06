Fahnen, Spieltag-Pins und Pia Wunderlich beim Vietnam-Spiel

Genau einen Monat bevor unsere Frauen-Nationalmannschaft in die WM startet, treffen unsere Mädels am 24. Juni in Offenbach auf Vietnam. Der Fan Club Nationalmannschaft wird mit seinem Fan-Club-Bus, prominentem Gast, Deutschland-Fahnen und Spieltag-Pins ab 16.15 Uhr vor Ort sein, um sich mit den deutschen Anhängern auf die Partie einzustimmen.

Der Fan-Club-Bus wird am Spieltag hinter der Haupttribüne zu finden sein und ist ab 16.15 Uhr geöffnet. Gegen 17.15 Uhr wird dort unsere Ex-Nationalspielerin Pia Wunderlich zum Interview erwartet und beantwortet Fan-Fragen. Außerdem könnt ihr euch mit kostenlosen Deutschland-Fahnen und Give-Aways eindecken. Zusätzlich findet am Bus eine Verlosung statt, bei der ihr das Auswärtstrikot unserer Frauen-Nationalmannschaft gewinnen könnt.

Auch die begehrten Spieltag-Pins dürfen in Offenbach nicht fehlen und werden wie immer gegen eine Spende von mindestens einem Euro pro Stück angeboten. Die Erlöse werden bei allen Heimspielen unserer DFB-Frauen gesammelt und am Ende des Jahres an das Frauenhaus Wolfsburg gespendet.