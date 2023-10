Fan Club aktiv: Auch in Sinsheim bitete der Fan Club wieder zahlreiche Highlights

Fahnen, Spieltag-Pins und Give-Aways beim Wales-Spiel

Im Rahmen der ersten UEFA Women's Nations-League treffen unsere DFB-Frauen am Freitag (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) in der Sinsheimer PreZero-Arena auf Gruppengegner Wales. Als Anlaufpunkt für alle Fans und Mitglieder vor Ort dient unser Fan Club-Bus.

Das Kultmobil wird am Spieltag vor der Westtribüne zu finden sein und ist ab 15 Uhr geöffnet. Dort könnt ihr euch mit kostenlosen Deutschland-Fahnen und Give-Aways eindecken. Zusätzlich findet am Bus ein Gewinnspiel statt, bei dem ihr ein Trikot unserer Nationalmannschaft gewinnen könnt. Als besonderes Highlight dürfen wir noch einen Special-Guest am Fan Club-Bus begrüßen. Denn unsere ehemalige Nationalspielerin Katja Bornschein wird vor Ort sein und sich mit euch auf die Partie einstimmen.

Auch Spieltags-Pins dürfen nicht fehlen

Auch die begehrten Spieltag-Pins dürfen in Sinsheim nicht fehlen und werden wie immer gegen eine Spende von mindestens einem Euro pro Stück angeboten. Die Erlöse werden bei allen Heimspielen unserer Frauen-Nationalmannschaft gesammelt und am Ende des Jahres an das Frauenhaus Wolfsburg gespendet.

Hier gibt's noch Tickets für das Spiel gegen Wales.

