Fahnen, Face-Painting und Shuttle-Bus zum EM-Halbfinale

Nachdem unsere Frauen-Nationalmannschaft mit vier Siegen und null Gegentoren ins EM-Halbfinale eingezogen ist, warten am 27. Juli die Französinnen als letzte Hürde vor dem Finale in Wembley. Anpfiff ist um 20 Uhr Ortszeit im Stadium MK in Milton Keynes. Rund um das Spiel hat der Fan Club wieder einige Aktionen geplant.

Ab 12 Uhr Ortszeit wird unser Fan-Club-Bus auf dem Fan-Fest-Gelände am Station Square neben dem Bahnhof in Milton Keynes stehen. Hier können sich Fans gemeinsam auf das Spiel einstimmen. Es gibt kostenlose Deutschland-Fahnen und Face-Painting in schwarz- rot-gold.

Wie bereits beim Gruppenspiel gegen Finnland in Milton Keynes wird der Fan Club Nationalmannschaft einen kostenlosen Shuttle-Bus von London anbieten. Dieser startet am Spieltag zur Mittagszeit und fährt nach der Partie um 22.30 Uhr Ortszeit vom Stadium MK wieder zurück.

Bis Dienstag um 16 Uhr könnt ihr euch per Mail an fanclub-service@mein.dfb.de mit eurem Namen, eurer Telefonnummer und optional eurer Fan-Club-Nummer für den Shuttle- Bus anmelden. Nach der Anmeldefrist erhaltet ihr eine E-Mail mit allen Informationen. Bei höherer Nachfrage als Plätze im Bus vorhanden sind, werden Mitglieder im Fan Club Nationalmannschaft bevorzugt.