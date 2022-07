Face-Painting und Deutschland-Fahnen beim EM-Finale

EM-Finale. In Wembley. Gegen Gastgeber England. Viel mehr geht nicht. Nach dem umjubelten 2:1-Halbfinalsieg gegen Frankreich spielt unsere Frauen-Nationalmannschaft am Sonntag um 17 Uhr Ortszeit (18 Uhr MESZ, live in der ARD und bei DAZN) um den Europameistertitel. Rund um die Partie im legendären Wembley-Stadion ist auch der Fan Club für euch am Start.

Am Matchday wird es ab 11 Uhr Ortszeit am London Designer Outlet westlich des Stadions einen deutschen Stand geben, wo sich Fans gemeinsam aufs Endspiel einstimmen können. Vorbeikommen lohnt sich: Zwischen 11 und 16 Uhr Ortszeit gibt es kostenlose Deutschland-Fahnen und ab 12 Uhr Ortszeit Face-Painting in schwarz-rot-gold.

[jh]