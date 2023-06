Exklusive Einblicke: Kabinengespräch mit Nationalspieler gewinnen

Am Dienstag, 20. Juni (ab 20.45 Uhr, live bei RTL), trifft die deutsche Nationalmannschaft in Gelsenkirchen auf Kolumbien. Bereits am kommenden Sonntag haben Fans die Möglichkeit, exklusive Einblicke hinter die Kulissen zu erhalten. Sei eine*r von zehn Gewinner*innen und triff einen Nationalspieler in der Kabine zum Gespräch!

Bei dem Gespräch wird das Setting bewusst klein gehalten, damit jede*r Teilnehmer*in ausreichend Gelegenheit hat, um seine/ihre Fragen zu stellen. Nutze die Chance und lerne einen Spieler des DFB-Teams kennen. Das Kabinengespräch wird am Sonntag in den Mittags-/Nachmittagsstunden auf dem DFB-Campus in Frankfurt stattfinden.* Nimm dir Zeit für die Dauer von maximal einer Halbzeit.

Unter allen Teilnehmer*innen werden zehn Plätze ausgelost. Einsendeschluss ist Donnerstag, 15. Juni 2023, um 12 Uhr. Die Gewinner*innen werden im Anschluss informiert.

*Aufgrund von Programmänderungen bei der Nationalmannschaft sind kurzfristige zeitliche Verschiebungen möglich. Die Gewinner*innen werden frühzeitig über die endgültige Uhrzeit informiert.