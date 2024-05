Exklusiv für Mitglieder: Training mit Trainer-Legende

Am Tag nach dem EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland in München erwartet unsere jungen Fan-Club-Mitglieder eine ganz besondere Überraschung: Ex-Nationalspieler und Trainer-Legende Felix Magath gibt für zwölf Kids zwischen 8 und 14 Jahren eine exklusive 90-minütige Trainingseinheit in der Münchner Fan-Zone im Olympiapark. Los geht’s am 15. Juni um 18 Uhr. Jedes Kind bekommt ein Trainingsoutfit, bestehend aus kurzer Hose und T-Shirt, von uns geschenkt.

Deine Tochter oder dein Sohn möchte unbedingt dabei sein? Dann schreib uns gemeinsam mit deinem Kind bis zum 2. Juni 2024 eine E-Mail an fanclub-service@mein.dfb.de mit folgenden Informationen:

Name und Vorname des Kinds

Geburtsdatum des Kinds

Fan-Club-Mitgliedsnummer des Kinds

Kleidergröße des Kinds

Rückrufnummer eines Elternteils

Warum will dein Kind dabei sein?

Unter allen Bewerbungen werden zwölf Kids ausgelost. Der Fan Club Nationalmannschaft wünscht allen Teilnehmer*innen viel Glück.

[jh]