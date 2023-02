Exklusiv für Mitglieder: Reise zur Frauen-WM 2023 gewinnen

Wenn unsere DFB-Frauen im kommenden Sommer bei der Weltmeisterschaft antreten, werden zahlreiche Fans das Team von Martina Voss-Tecklenburg in Australien unterstützen. Und mit etwas Glück fliegst auch du mit einer Begleitperson deiner Wahl nach "Down Under"! Der Fan Club Nationalmannschaft verlost exklusiv unter seinen Mitgliedern eine 18-tägige Reise (20. Juli bis 6. August) zu den drei Gruppenspielen unserer Mannschaft.

Auch neue Mitglieder können noch bis zum 28. Februar 2023 am Gewinnspiel teilnehmen. Nach deiner Anmeldung im Fan Club Nationalmannschaft erhältst du umgehend und automatisch deine Mitgliedsnummer, die beim Anmeldeformular des Gewinnspiels angegeben werden muss.

Im Gewinnspiel sind folgende Leistungen enthalten:

Hin- und Rückflüge mit erholsamen Stopover in Singapur

Inlandsflüge zwischen den deutschen Spielorten Melbourne, Sydney und Brisbane

Alle Transfers zwischen Flughäfen, Hotels und Stadien

2 Übernachtungen in Singapur (21.-22 Juli und 4.-5. August)

3 Übernachtungen in Melbourne (23.-26. Juli)

5 Übernachtungen in Sydney (26.-31. Juli)

4 Übernachtungen in Brisbane (31. Juli – 4. August)

Insgesamt 7 Sightseeing-Touren in Singapur, Melbourne, Sydney und Brisbane

Organisiert wird die Reise von der Sektion Mitteldeutschland, die unsere Nationalmannschaften schon seit vielen Jahren durch die ganze Welt begleitet. "Dass jetzt noch Australien als letzter fehlender Kontinent dazukommt, erfüllt uns einen langersehnten Traum", zeigt sich Fan Club-Betreuer Rico Jakob hocherfreut.

Teilnahmeschluss ist der 28. Februar 2023. Voraussetzung für die Teilnahme an der Reise ist ein mindestens sechs Monate gültiger Reisepass bei der Einreise in Australien. Der Fan Club drückt allen Fan Club-Mitgliedern die Daumen!

[rd]