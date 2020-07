Exklusiv für Mitglieder: "Fan-tastic Moment" mit Sorg gewinnen

Du würdest gerne wissen, wie ein Abschlusstraining bei unserer Nationalmannschaft so abläuft? Wie das Trainerteam die Mannschaft bei Laune hält? Oder einfach welche Musik in der Kabine gespielt wird? Diese und alle anderen Fragen, die dich interessieren, kannst du unserem DFB-Trainer Marcus Sorg am 9. Juli bei einem virtuellen Meet & Greet stellen.

Aber vorher musst du selbst eine Frage beantworten!

Gegen welche Gegner coachte Marcus Sorg im Juni 2019 unsere Nationalmannschaft in Vertretung für den krankheitsbedingt ausfallenden Joachim Löw?

• Belarus & Estland

• Niederlande & Frankreich

• Nordirland & Argentinien

Hier die richtige Antwortmöglichkeit anklicken (vorher das Einloggen nicht vergessen!) und mit ein bisschen Glück gewinnst du deinen persönlichen Fan-tastic Moment mit dem Assistenten von Bundestrainer Joachim Löw!

Teilnahmeschluss ist der 6. Juli 2020. Der Gewinner wird unter allen Einsendungen ausgelost. Wir drücken allen Fan Club-Mitgliedern die Daumen!