Exklusiv für Mitglieder: Fan-tastic Moment mit Musiala

Auch wenn das Länderspieljahr 2022 für unsere Nationalmannschaft ernüchternd endete, zählt Jamal Musiala zu den Lichtblicken im DFB-Team. Das belohnten die Fans bei der Wahl zum Nationalspieler des Jahres mit 66,3 Prozent aller Stimmen. Beim Peru-Länderspiel in Mainz am 25. März (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) soll der Youngster seine Auszeichnung erhalten. Und das mit etwas Glück von dir! Denn der Fan Club Nationalmannschaft verlost exklusiv unter seinen Mitgliedern einen Fan-tastic Moment rund um das Länderspiel in Mainz.

Kurz vor dem Anpfiff überreichen du und eine Begleitperson deiner Wahl die Auszeichnungen zum Nationalspieler des Jahres 2022 an Jamal Musiala. Außerdem dürft ihr vorher bereits einen Blick in die deutsche Kabine werfen, auf der Trainerbank Platz nehmen und exklusive Eindrücke am Spielfeldrand aufschnappen. Zwei Tickets für das Peru-Spiel sind ebenfalls im Preis enthalten.

Unter allen Teilnehmer*innen wird ein*e Gewinner*in ausgelost. Das Gewinnspiel läuft bis zum 13. März 2023. Der Gewinn kann nur eingelöst werden, wenn Jamal Musiala beim Spiel gegen Peru am 25. März im Kader unserer Nationalmannschaft steht. Der Fan Club drückt allen Teilnehmer*innen die Daumen!

[jh]