Exklusiv für Mitglieder: Fan-tastic Moment mit Alex Popp

Sowohl bei der Wahl zur Nationalspielerin des Jahres als auch zum Tor des Jahres 2022 setzte sich Alex Popp gegen alle Nominierten durch. Im Rahmen des Länderspiels gegen Schweden am 21. Februar soll sie ihre beiden Auszeichnungen erhalten. Und das mit etwas Glück von dir! Denn der Fan Club Nationalmannschaft verlost exklusiv unter seinen Mitgliedern einen Fan-tastic Moment rund um die Ehrung.

Am Spieltag überreichen du und eine Begleitperson deiner Wahl die Auszeichnungen zur Nationalspielerin des Jahres und zum Tor des Jahres 2022 an Alex Popp. Außerdem kommt ihr vor dem Schweden-Spiel dorthin, wo Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und ihr Team die letzten Vorbereitungen treffen: in die Mannschaftskabine unserer DFB-Frauen. Zur Tour gehören außerdem exklusive Eindrücke am Spielfeldrand und zwei Tickets für die Partie gegen Schweden.

Unter allen Einsendungen wird ein*e Gewinner*in ausgelost. Das Gewinnspiel läuft bis zum 12. Februar 2023. Der Gewinn kann nur eingelöst werden, wenn Alex Popp beim Spiel gegen Schweden am 21. Februar im Kader unserer Frauen-Nationalmannschaft steht. Der Fan Club drückt allen Teilnehmer*innen die Daumen!

