Exklusiv für Mitglieder: 24 Trikots gewinnen!

Drei Monate vor dem Start der Europameisterschaft kennen Fans der deutschen Nationalmannschaft ihr Sommeroutfit für die EM. Die neuen Trikots sind da - und mit etwas Glück landet eins davon bei dir zuhause! Passend zur EURO 24 verlost der Fan Club Nationalmannschaft unter seinen Mitgliedern 24 Trikots in Wunschgröße. Gewinner*innen können zwischen dem Heimtrikot, das die Männer- und Frauen-Nationalmannschaft trägt, oder dem Auswärtstrikot der Männer-Nationalmannschaft wählen. Teilnahmeschluss ist der 20. März 2024.

Das neue Heimtrikot erscheint im traditionellen Weiß mit einem markanten Farbverlauf über die Schulterpartien, der in den Farben der deutschen Nationalflagge schwarz-rot-gold an einen Adlerflügel erinnern soll - ein wiederkehrendes Element in der deutschen Trikothistorie. Auf der Vorderseite des Trikots ist eine dezente Prägung zu sehen, die vom DFB-Logo inspiriert ist.

Im Kontrast zu so viel Tradition steht das neue, pink-lilane Auswärtstrikot. Dieses soll die neue Generation deutscher Fußballfans und die Vielfalt des Landes repräsentieren. Auch hier soll das rautenförmige Muster des Farbverlaufs an einen Adlerflügel erinnern. Ob im klassischen weiß oder knalligen lila, beide Trikots sind auf jeden Fall ein echter Hingucker!

