Exklusiv für Fan-Club-Mitglieder: Neues Auswärtstrikot gewinnen

Rund vier Monate vor Beginn der Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland ist das neue Auswärtstrikot unserer DFB-Frauen enthüllt worden. Und mit ein bisschen Glück bist du bei den ersten Fans dabei, die sich das Schmuckstück überstreifen dürfen. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Fan Club Nationalmannschaft verlosen wir exklusiv unter Mitgliedern 20 Trikots in Wunschgröße. Wichtig: Die Trikots sind ausschließlich im Frauenschnitt in den Größen XS bis XXL erhältlich.

Unter allen Einsendungen werden 20 Gewinner*innen ausgelost. Teilnahmeschluss ist der 23. April 2023. Der Fan Club Nationalmannschaft wünscht allen Teilnehmer*innen viel Glück!