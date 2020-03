Ex-Europameisterin Lotzen wechselt von Freiburg nach Köln

Die 25-malige Nationalspielerin Lena Lotzen wechselt in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zur neuen Saison vom SC Freiburg zum 1. FC Köln und unterschreibt bei den Rheinländerinnen einen Vertrag bis Sommer 2022.

Die 26-Jährige durchlief alle Nationalmannschaften der Juniorinnen und wurde mit der Frauen-Nationalmannschaft im Jahr 2013 Europameisterin. Auf Vereinsebene stehen für die Offensivspielerin zwei Deutsche Meisterschaften und ein DFB-Pokalsieg zubuche. 2012 wurde sie zudem mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet. Lotzen spielte acht Jahre lang für den FC Bayern München, bevor sie 2018 nach Freiburg wechselte. In 95 Spielen in der Frauen-Bundesliga erzielte Lotzen 26 Treffer.

"Ich hatte hervorragende Gespräche mit den Verantwortlichen der FC-Frauen und bin von dem Weg, der mir aufgezeigt wurde, absolut begeistert", erklärt Lotzen. FC-Trainer Sascha Glass freut sich über den prominenten Zugang: "Lena ist sportlich und menschlich für uns ein Toptransfer. Ich bin mir sicher, dass sie uns nicht nur auf dem Platz, sondern auch durch ihre starke Persönlichkeit enorm weiterhelfen wird."