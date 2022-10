Ewa Pajor zu ihrem 100. Wölfe-Tor: "Ist eine Ehre für mich"

Acht Siege in acht Pflichtspielen bisher in dieser Saison mit dem VfL Wolfsburg: Dazu ist Ewa Pajor am Mittwochabend beim 2:0 in der Champions League ihr 100. Treffer für den Doublesieger der vergangenen Saison gelungen. Nach vielen Verletzungen ist die 25-Jährige nun auf Weg zurück zur Topform. Im DFB.de-Interview spricht die Polin über ihren aktuellen Lauf, ihren Traum vom Triple und das Duell in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga am Sonntag (ab 16 Uhr, live bei MagentaSport) beim SV Werder Bremen.

DFB.de: Ewa, nach dem Sieg in der Champions League bei Slavia Prag haben Sie nun wettbewerbsübergreifend schon wieder acht Pflichtspieltreffer erzielt. Haben Sie nach den Knieverletzungen nun wieder Ihe Topform erreicht?

Ewa Pajor: Ich fühle mich schon sehr gut und gebe mein Bestes. Es ist aber immer Luft nach oben und ich möchte mich auch noch weiterentwickeln. Daran arbeite ich weiter.

DFB.de: Das 2:0 gegen Slavia Prag am Mittwochabend war Ihr 100. Pflichtspieltor für die erste Mannschaft des VfL Wolfsburg in der 144. Partie. Was bedeutet Ihnen diese Zahl?

Pajor: Es ist eine Ehre für mich, für den VfL Wolfsburg zu spielen. Ich freue mich sehr, dass ich diese Tore und auch schon viele Spiele für den VfL gemacht habe. Das ist aber auch ein Ergebnis der harten Arbeit des gesamten Teams. Wir machen immer weiter und wollen immer mehr!

DFB.de: Wie wichtig ist es für Sie als Stürmerin, jetzt wieder regelmäßig zu treffen?

Pajor: Ich freue mich natürlich, wenn ich der Mannschaft mit meinen Toren helfen kann und sozusagen dafür zuständig bin. Es ist aber am Ende egal, wer trifft. Das Allerwichtigste ist, dass wir nach dem Spiel als Siegerinnen auf dem Platz stehen. Meine persönlichen Erfolge sind schön und freuen mich auch – aber das, was wir als Mannschaft erreichen, steht für mich über allem.

DFB.de: Bei Slavia Prag haben Sie den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Gruppenphase der Champions League eingefahren. Wie kompliziert war die Aufgabe bei den Tschechinnen?

Pajor: Slavia spielt schon sehr lange auf hohem Niveau und ist immer in der Champions League. Es war keine leichte Aufgabe. Wir hatten aber das gesamte Spiel über Kontrolle und mehr Ballbesitz. Von daher war es ein verdienter Sieg.

DFB.de: Waren die Beine nach den vielen Begegnungen zuletzt und dem Topduell gegen den FC Bayern München schwer?

Pajor: Wir sind sehr gut vorbereitet in die Saison gegangen und haben auch in der Breite einen ausgeglichen besetzten Kader. Das macht uns stark! Wir wissen, dass das die Voraussetzung ist, um immer maximale Leistung zu bringen und in allen Wettbewerben um Titel spielen zu können. Wir hatten in allen Spielen – auch gegen Bayern – Kontrolle und haben diese Spiele erfolgreich gestaltet. Am Ende stehen acht Siege und das freut uns.

DFB.de: Sie haben in dieser Saison alle acht Pflichtspiele bisher gewonnen. Was macht Sie im Moment so stark?

Pajor: Wie ich schon gesagt habe, sind wir bestmöglich vorbereitet in die Saison gegangen. Und wir haben einen starken Kader mit großem Potenzial. Das sind aus meiner Sicht die allerwichtigsten Faktoren! Wenn du für VfL Wolfsburg spielst, geht es immer darum, hundert Prozent an den Tag zu legen. Wir wollen in jedem Spiel zeigen, was wir können und unser Potenzial abrufen.​

DFB.de: Auch wenn es noch früh in der Saison ist: Lebt bei Ihnen der Traum vom Triple?

Pajor: Natürlich. Vor dem Saisonstart definieren wir als Mannschaft unsere Ziele. Und klar wäre es einfach super, alle drei Wettbewerbe zu gewinnen. Dafür liegt aber sehr harte und fokussierte Arbeit vor uns. Es liegt noch ein langer Weg vor uns, wir wollen uns auf jedes einzelne Spiel top vorbereiten und konzentrieren. Ich bin mir sicher, dass es mit dieser Mannschaft und diesem Staff möglich ist!

DFB.de: In der FLYERALARM Frauen-Bundesliga geht es am Sonntag beim Tabellenvorletzten Werder Bremen weiter. Wie schätzen Sie den Gegner ein?

Pajor: Auch wenn Bremen gerade Vorletzter ist, handelt es sich um eine physisch sehr gut vorbereitete Mannschaft, die unangenehm zu bespielen sein kann. Aber wir können auch gegen solche Gegner agieren und wollen die nächsten Punkte holen.

DFB.de: In der Tabelle haben Sie zwei Zähler Vorsprung auf Eintracht Frankfurt und bereits fünf Punkte auf den FC Bayern. Wie ordnen Sie die Ausgangslage zum jetzigen Zeitpunkt in der Saison ein?

Pajor: Wir haben einen guten Start hingelegt. Die Saison ist noch sehr lang und es liegen noch sehr viele Spielen vor uns. Wir haben aber in der Mannschaft viel Qualität und alle Möglichkeiten, das hohe Niveau bis zu Ende der Saison zu halten.

DFB.de: Mit fünf Treffern führen Sie zusammen mit Janina Minge die Torjägerinnenliste in Deutschland an. Wie wichtig ist es für Sie, nach schwierigen Monaten auch dort wieder ganz oben zu stehen?

Pajor: Auch da kann ich mich nur wiederholen: Es ist schön, aber es ist für mich nicht das Wichtigste. Mein Job ist es, die tollen Aktionen und super Kombinationen meiner Mitspielerinnen zu vollenden. Wir sind als Mannschaft sehr stark, haben eine starke Mentalität und das zeichnet uns aus.

[sw]