Ewa Pajor: "Enge und besondere Duelle"

Der VfL Wolfsburg hat zuletzt siebenmal in Folge den DFB-Pokal der Frauen gewonnen. Ewa Pajor war immer dabei. Die polnische Nationalspielerin hat noch nie ein DFB-Pokalspiel verloren. Kann die 25 Jahre alte Angreiferin diese unglaubliche Serie fortsetzen? Am Sonntag (ab 12.30 Uhr, live in der ARD und bei Sky) müssen die Wolfsburgerinnen im Halbfinale beim FC Bayern München bestehen. Im DFB.de-Interview ordnet Pajor die Ausgangslage ein und spricht über ihre lange Verletzungspause.

DFB.de: Ewa Pajor, wie geht es Ihnen nach den ersten Spielen nach Ihrer längeren Verletzungspause?

Ewa Pajor: Ich bin sehr zufrieden, dass ich wieder spielen und bei der Mannschaft sein kann. Das Team hat mich die ganze Zeit unterstützt und war immer für mich da.

DFB.de: Nach zwei Länderspielen mit Polen steht nun das Halbfinale des DFB-Pokals beim FC Bayern München an. Wie sehen Sie die Ausgangslage vor dem Duell?

Pajor: Begegnungen gegen Bayern sind immer wichtig. Es sind meist enge und besondere Duelle. Ich bin sicher, dass es spannend wird. Ich freue mich richtig darauf. Das ist wieder eine Partie, in der es um alles geht. Wir können zum achten Mal in Folge ins Endspiel um den DFB-Pokal einziehen. Das ist toll!

DFB.de: Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang noch Ihr 6:0 kürzlich in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga gegen den FC Bayern?

Pajor: Das 6:0 in der Bundesliga ist natürlich superwichtig für uns im Hinblick auf die Deutsche Meisterschaft. Aber der DFB-Pokal ist ein ganz anderer Wettbewerb und es fängt wieder bei 0:0 an. Es ist ein K.o.-Spiel, auf das wir uns aufs Beste vorbereiten müssen. Nachdem viele Spielerinnen mit ihren Nationalmannschaften unterwegs waren, sind nun alle wieder da. Jetzt fokussieren wir uns voll auf das Duell mit den Bayern.

DFB.de: Mit dem VfL Wolfsburg haben Sie noch keine einzige Niederlage im DFB-Pokal erlebt. Sie haben in jedem Jahr den Titel geholt. Wie ist diese unglaubliche Erfolgsserie zu erklären?

Pajor: Diese Serie ist wirklich wunderbar! Ich möchte wieder ins Finale kommen. Jeder DFB-Pokalsieg ist für uns gleich wichtig. Wir wollen diese wunderbare Geschichte fortschreiben.

DFB.de: Welchen Stellenwert nimmt bei Ihnen persönlich der DFB-Pokal ein?

Pajor: Ich will jeden Titel gewinnen. Jeder Titel ist für mich wichtig. Ich möchte jedes Spiel gewinnen, Spaß und Freude haben. Ich mache alles, um das Maximale zu erreichen.

DFB.de: Was verbinden Sie mit dem Finaltag in Köln?

Pajor: Der Tag ist besonders. Dort herrscht eine tolle Atmosphäre. Das Stadion in Köln ist schön, es sind immer sehr viele Fans da. Ich finde, dass die Stimmung dort jedes Mal überragend ist.

DFB.de: Auch in der Meisterschaft und in der Champions League sind Sie noch bestens vertreten. Was ist möglich in dieser Saison?

Pajor: Es ist unglaublich, dass wir jedes Jahr ganz weit in alle drei Wettbewerben kommen. Als Verein haben wir immer große Ziele und Ambitionen. Das ist eine Philosophie, mit der ich mich identifizieren kann und auch möchte. Es ist der Wahnsinn, bei so einem Verein zu spielen.



DFB.de: Als Sie verletzt waren, lief es für den VfL nicht immer so rund. Wie haben Sie die Situation damals wahrgenommen?

Pajor: Das war sehr emotional für mich. Ich bin immer bei der Mannschaft dabei, auch wenn ich nicht spielen kann. Wir haben seit der Winterpause große Schritte in die richtige Richtung gemacht. Wir haben etwas Zeit gebraucht, um uns einzuspielen und um die Ideen des neuen Trainerteams auf dem Platz umzusetzen. Ich glaube, es ist ganz normal, dass man auch mal eine nicht ganz so gute Phase hat. Aber das Wichtigste ist, im richtigen Moment Schwung aufzunehmen und wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Jetzt sind wir in der entscheidenden Endphase der Saison und sind in allen Wettbewerben noch dabei. Das ist es, was zählt.

DFB.de: Was ist jetzt anders als vorher?

Pajor: Wir haben uns besser kennengelernt - als Mannschaft und auch mit dem Trainerstaff. Wir harmonieren super, wir sind clever, das Timing ist perfekt. Man kann sagen, dass das Zusammenspiel inzwischen passt.

DFB.de: Zuletzt beim 6:0 gegen Bayern München ist Ihnen direkt wieder ein Treffer gelungen. Was hat es Ihnen bedeutet, dass alle Spielerinnen Sie danach gefeiert haben?

Pajor: Mein Tor zum Schluss und die Freude meiner Mitspielerinnen war einfach unglaublich. Das war ein sehr wichtiger Moment für mich. Aber noch wichtiger war, dass wir als Mannschaft eine starke Leistung gezeigt haben.

DFB.de: Sind das die Momente, auf die man in einer langen und manchmal mühsamen Reha hinarbeitet?

Pajor: Genau, diese Moment sind Belohnung dafür. Es ist schön, dass ich wieder auf dem Platz stehen und den Fußball genießen kann. Ich habe sehr hart dafür gearbeitet. Jetzt ist es wichtig, dass ich von Tag zu Tag zu 100 Prozent in Form komme.

