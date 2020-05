Eurosport überträgt Frankfurt gegen Sand

Nach einer gut dreimonatigen Unterbrechung rollt der Ball in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga wieder - und Eurosport ist live dabei. Bereits am Freitag (ab 19.15 Uhr) überträgt der TV-Sender die Partie vom 17. Spieltag zwischen dem 1. FFC Frankfurt und dem SC Sand live.

"Es freut uns sehr, dass die FLYERALARM Frauen-Bundesliga den Spielbetrieb wieder aufnimmt", sagt Werner Starz, Director Product Development für Eurosport in Deutschland. "Damit können wir unseren Zuschauern wieder Top-Frauenfußball live im Free-TV präsentieren."

DFB-TV beim Restart live dabei

In den kommenden Wochen können sich die Fans auf diese weiteren Duelle bei Eurosport freuen: MSV Duisburg gegen 1. FC Köln (Nachholspiel vom 12. Spieltag) am 4. Juni (ab 18 Uhr), TSG Hoffenheim gegen Bayer 04 Leverkusen (18. Spieltag) am 5. Juni (ab 19.15 Uhr) und 1. FFC Frankfurt gegen MSV Duisburg (19. Spieltag) am 12. Juni (ab 19.15 Uhr). Zudem überträgt Eurosport auch an den Spieltagen 20, 21 und 22 die Frauen-Bundesliga live. Die Begegnungen dieser letzten Spieltage bei Eurosport werden noch bekanntgegeben.

DFB-TV überträgt am Freitag (ab 14 Uhr) den Restart-Auftakt zwischen Tabellenführer VfL Wolfsburg und dem 1. FC Köln sowie am Samstag (ab 14 Uhr) das Duell Bayer 04 Leverkusen gegen den MSV Duisburg.

[dfb]