EURO Trophy Tour weckt Begeisterung in Host Cities

Gerade wurde die Marke von 100 Tagen bis zur UEFA EURO 2024 unterschritten, da steht mit der Trophy Tour das Highlight auf dem Weg zum Eröffnungsspiel am 14. Juni 2024 an. Die Henri-Delaunay-Trophäe gastiert im Vorfeld des Turniers unter dem Motto "United by the trophy" in allen zehn Host Cities und bringt die Menschen so nahe an die Trophäe wie sonst nur die Europameister, die im kommenden Sommer gekürt werden.

Der Auftakt steigt am Freitag, 22. März, in Stuttgart. Genau einen Monat vor dem Anpfiff des ersten Spiels zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Schottland in der Fußball-Arena München endet die Trophy Tour am Dienstag, 14. Mai, in der bayerischen Landeshauptstadt. Währenddessen haben die Fans in allen zehn Host Cities die Chance, an Aktivitäten teilzunehmen, die von der UEFA, ihren Partnern und den Städten selbst organisiert werden. Diese werden vor Ort oder online angeboten und geben damit allen Fans die Möglichkeit, sich getreu dem Turnier-Motto "United by football. Vereint im Herzen Europas", zu beteiligen und Begeisterung für das Kräftemessen der besten Teams des Kontinents zu erfahren.

Turnierdirektor Philipp Lahm, Botschafterin und DFB-Vizepräsidentin Celia Šašić sind dabei mit Maskottchen Albärt nur drei der prominenten Gäste, die den Pokal auf dem Weg durch die Bundesrepublik begleiten. Das Publikum hat dabei die Möglichkeit, die Henri-Delaunay-Trophäe zu sehen und unvergessliche Momente zu erleben.

Die Daten der UEFA EURO 2024 Trophy Tour

22. bis 24. März: Stuttgart

2. und 3. April: Frankfurt

5. und 6. April: Köln

9. und 10. April: Düsseldorf

13. und 14. April: Dortmund

16. und 17. April: Gelsenkirchen

24. und 25. April: Berlin

6. und 7. Mai: Leipzig

10. und 11. Mai: Hamburg

13. und 14. Mai: München

[mg]