EURO-Städtewoche zur Fußball-EM 2024: Erste Eindrücke aus Leipzig

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 wirft ihre Schatten voraus – und das im positivsten Sinne. In dieser Woche (9. bis 12. November) ist ein 35-köpfiges Team rund um Turnierdirektor Philipp Lahm und Botschafterin Celia Šašić, die EURO 2024 GmbH-Geschäftsführer Andreas Schaer und Markus Stenger, zu Gast in Leipzig. Die hochrangige Delegation der EURO 2024 GmbH besucht bei den "EURO-Städtewochen" die austragenden Host Cities und prüft den Stand der Vorbereitung, die Arbeit in den Projektgruppen und die Bedingungen in den Stadien.

Nach zahlreichen Workshops, Vor-Ort-Terminen und Einzelgesprächen in den relevanten Arbeitsgruppen wurde es heute sportlich. In der QUARTERBACK Immobilien Arena gewannen die Gäste einen Eindruck vom Blindenfußball. Sechs Spielerinnen und Spieler vom 1. FC Lokomotive Leipzig (Spielgemeinschaft Blindenfußball) demonstrierten zunächst die Techniken und Besonderheiten im Blindenfußball sowie Sechsmeterschießen und Zweikämpfe. Im Anschluss versuchten sich Philipp Lahm, Celia Šašić, RB-Markenbotschafter Perry Bräutigam und Sportbürgermeister Heiko Rosenthal selbst mit Dunkelbrille am Klingelball. Weltmeister Philipp Lahm war dann auch der einzige, der den Ball beim Sechsmeterschießen im Tor versenken konnte.

Philipp Lahm: "Wir wollen alle mitnehmen"

Im Anschluss ging es um das Fußballhighlight für 2024, die Zielstellung für das Event und den Organisationsstand in Leipzig. Philipp Lahm, Turnierdirektor der UEFA EURO 2024, betonte dabei vor allem die gesellschaftlichen Aspekte des Events: "Wir werden eine Fußball-EM für alle organisieren und wir wollen alle mitnehmen auf dem Weg. Wir möchten Themen angehen, um das Gemeinwohl zu stärken. In Leipzig gefällt mir immer die Begeisterung der Menschen, sie sind gastfreundlich und das ist wichtig, denn wir wollen ein großes Fest feiern, bei dem sich die Menschen wohl fühlen. Veranstaltungen dieser Größe haben die Chance, dass wir als Gesellschaft wieder näher zusammenrücken. Das möchten wir nutzen."

Markus Stenger, Geschäftsführer der EURO 2024 GmbH, betonte die Bedeutung der Nachhaltigkeit im EM-Konzept: "Wir wollen in Deutschland für alle Menschen, die bei uns zu Gast sind, ein perfektes Turnier organisieren. Ein Schwerpunkt liegt für das Jahr 2024 auf der Nachhaltigkeit und hier geht Leipzig seit der Bewerbungsphase voraus. Das ist gut, denn diese Europameisterschaft hat die Kraft, auch andere gesellschaftliche Themen wie Klimaneutralität, Integration und Inklusion zu setzen."

Heiko Rosenthal: "Es geht um Zusammenarbeit"

Heiko Rosenthal, Bürgermeister und Beigeordneter für Umwelt, Klima, Ordnung und Sport der Stadt Leipzig, schätzt die Möglichkeit des Austauschs im Rahmen der Städtewoche: "Wir haben ein großes Turnier vor uns, das wir sehr gut umsetzen und nutzen wollen. Sicher haben wir Erfahrungswerte von der WM 2006 – aber in diesen Tagen lernen wir, wo wir nachbessern müssen und woran wir uns dabei orientieren können. Es geht auch um die Zusammenarbeit, denn hier arbeiten Menschen auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Städten."

"Es ist toll, wie sich Leipzig zu einer der schönsten Metropolen in Deutschland entwickelt hat", sagte Perry Bräutigam, Botschafter von RB Leipzig. "Wir als Verein sind stolz, hier unsere Heimat gefunden zu haben, angekommen zu sein. Natürlich werden wir 2024 ein toller Gastgeber sein! Und in Richtung Nationalmannschaft meine ich, dass es 2024 auch wieder Zeit für einen Titel wäre."

Leipzig als "Tor nach Deutschland"

Zum Hintergrund: Der dreifache Titelträger Deutschland ist Ausrichter der UEFA Europameisterschaft 2024. Die 17. Ausgabe des größten europäischen Fußballturniers findet somit nach 1988 zum zweiten Mal in Deutschland statt. Gespielt wird in Berlin (Olympiastadion Berlin), Köln (Stadion Köln), Dortmund (BVB Stadion Dortmund), Düsseldorf (ARENA Düsseldorf), Frankfurt (ARENA Frankfurt), Gelsenkirchen (ARENA AufSchalke), Hamburg (Volksparkstadion Hamburg), Leipzig (Red Bull Arena), München (ARENA München) und Stuttgart (ARENA Stuttgart). Noch steht nicht fest, welche Spiele in den zehn Stadien ausgetragen werden. Neun der zehn Gastgeberstadien (neu: ARENA Düsseldorf) – darunter Leipzig – waren bereits bei der FIFA-WM 2006 im Einsatz. Deutschland ist als Gastgeber automatisch qualifiziert. Die übrigen 23 Endrundenteilnehmer werden in den European Qualifiers ermittelt, die von März bis November 2023 laufen, sowie in den Play-offs im März 2024.

Der Host City Leipzig kommt dabei in medialer Hinsicht eine besondere Bedeutung zu: Die Leipziger Messe wird Standort des International Broadcast Centre (IBC) für die UEFA EURO 2024. Das IBC wird während des Turniers zum Arbeitsmittelpunkt für alle Medienpartner der UEFA EURO 2024 und somit das "Tor nach Deutschland" für alle Medienschaffenden, wo alle Sendeaktivitäten im Sommer 2024 gebündelt werden.

