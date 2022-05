EURO-Spielplan: Eröffnung in München, Finale in Berlin

Eröffnungsspiel in München, Finale in Berlin: Das Exekutivkomitee der UEFA hat am Dienstag den Spielplan für die UEFA EURO 2024 in Deutschland festgelegt. Die entsprechende Vorlage wurde von der UEFA und der Arbeitsgruppe der EURO 2024 GmbH erarbeitet und von der Kommission für Nationalmannschaftswettbewerbe eingebracht. Gastgeber Deutschland ist an der Spitze der Gruppe A gesetzt und bestreitet das Eröffnungsspiel in der Fußball Arena München am 14. Juni 2024. Die Paarungen und Zeiten für das Finalturnier werden im Rahmen der Endrundenauslosung am 2. Dezember 2023 in der Elbphilharmonie in Hamburg festgelegt. Noch in diesem Jahr - am 9. Oktober 2022 - erfolgt in der Festhalle Frankfurt die Auslosung des Qualifikationswettbewerbs.

Philipp Lahm, Turnierdirektor der UEFA EURO 2024, sagt: "Ich bin überzeugt, dass die EURO 2024 hochattraktiv wird. Viele der besten Mannschaften der Welt treten in einem europäischen Kernland gegeneinander an. Wir dürfen uns auf tollen Sport und eine in jeder Hinsicht hochklassige Veranstaltung freuen - und das vor unserer Haustür. Die Europameisterschaft daheim macht dieses Großereignis zu einem noch emotionaleren Ereignis als es eine EURO ohnehin schon ist. Eröffnungsspiel und Finale sorgen für den besonderen atmosphärischen Rahmen und den dramaturgischen Spannungsbogen. Im Eröffnungsspiel der WM 2006 haben wir Costa Rica zugelost bekommen. Beim 4:2-Sieg ist mir das 1:0 gelungen - mit eingeschientem linkem Arm. Am Tag danach sagte mein Opa, damals 78, etwas, was mir sechzehn Jahre später noch ans Herz geht. 'Mei, das ist schön. Dass ich das noch erleben darf.' Darum geht es im Fußball, darum geht es mir mit dieser Europameisterschaft - um einzigartige Erlebnisse, die man gemeinsam erfahren darf und die einem das Herz öffnen."

Nachhaltigkeit wird berücksichtigt

Grundsätzlich ausschlaggebend für die Vergabe der Spiele pro Stadion sind die Kapazitäten und die Infrastruktur der Host City. Zudem wurde erstmals in der Geschichte der UEFA EURO das Thema Nachhaltigkeit in das Regelwerk aufgenommen und bei der Erstellung des Spielplans berücksichtigt.

Martin Kallen, CEO UEFA Events SA, erklärt: "Mit der Veröffentlichung des Spielplans wird das Turnier greifbarer. Gemeinsam mit dem Reglement, das vom UEFA-Exekutivkomitee verabschiedet wurde, stehen zwei Säulen der Turnierorganisation. Damit haben wir gemeinsam eine gute Grundlage geschaffen und können voller Vorfreude auf den 9. Oktober schauen, wenn in der Festhalle in Frankfurt am Main der Qualifying Draw stattfindet und die Teams erfahren, mit wem sie sich auf dem Weg nach Deutschland messen."

Sicherheit wurde bei der Planung besonders bedacht. So werden in Nordrhein-Westfalen, also an den Spielorten Gelsenkirchen/Dortmund bzw. Köln/Düsseldorf keine Spiele am selben Tag und zeitlich so weit wie möglich voneinander entfernt ausgetragen.

"Mit der EURO in Deutschland ein Ausrufezeichen setzen"

Celia Šašić, DFB-Vizepräsidentin und Botschafterin der UEFA EURO 2024, äußert: "Die Bekanntgabe des Spielplans der Europameisterschaft ist eine etwas andere Art des Anpfiffs. In dem Moment, in dem wir wissen, wer wo gegen wen spielt, beginnt es zu kribbeln. Die Vorfreude und Vorbereitung auf die 51 Partien sind Teil eines Prozesses, der im Eröffnungsspiel seinen ersten festlichen Höhepunkt findet. Wir wollen mit der EURO in Deutschland ein Ausrufzeichen setzen und die starke Verankerung des Fußballs in der Gesellschaft aufzeigen. Unendlich viele Menschen, die meisten im Ehrenamt, tragen einen ganz wichtigen Teil zu diesem Großereignis bei. Ohne diese freiwilligen Helfer*innen, und vor allem ohne ihre Begeisterungsfähigkeit, wäre die Durchführung auf diesem Niveau unmöglich. Diese Menschen sind die eigentlichen Held*innen des Turniers. Der Fußball verbindet Menschen. Er schafft gesellschaftliche Grundlagen und eine wichtige Kultur des Miteinanders. Die EURO ist für alle, für Fans aus ganz Europa und aller Welt. Die Endrunde soll dieses Miteinander unterstreichen."

Eine besondere Maßnahme ist die Einteilung der Spielorte in drei sogenannte Cluster: Nord/Nordost (Berlin, Hamburg, Leipzig), West (Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Köln) und Süd (Frankfurt, München, Stuttgart). Dies gewährleistet, dass die Reiseaktivitäten der Teams während der Gruppenphase reduziert werden und ermöglichen - Stichwort Nachhaltigkeit - Kurzstreckentransfers mit Bus und Bahn.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf: "Auftakt in München, Endspiel in Berlin: Das war schon 2006, beim letzten großen Turnier der Männer in Deutschland, die ideale Kombination. München war im vergangenen Jahr ein perfekter Gastgeber der paneuropäischen EM, die Hauptstadt Berlin hat als Finalort Tradition. Das Olympiastadion bietet jedes Jahr den würdigen Rahmen für das DFB-Pokalfinale. Wir haben in Deutschland insgesamt herausragende Fußball-Arenen, die schon jetzt bereit sind für die UEFA EURO 2024. Die Vorbereitungen in den Host Citys und auch in unseren Landesverbänden laufen. Mit dem Spielplan erhält das Turnier nun ein Gesicht. Das steigert noch einmal die Vorfreude. Es ist ein wichtiges Zeichen, dass der Spielplan erstmals auch vom Gedanken der Nachhaltigkeit entscheidend geprägt ist."

"Klarheit und Planungssicherheit"

Andreas Schär, Geschäftsführer der EURO 2024 GmbH, meint: "Ein besonderes Augenmerk haben wir auf die Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit dem Spielplan gelegt. Die Einteilung in Cluster ermöglicht es, die Reiseaktivitäten von den Teams und ihren tausenden Anhängern zu reduzieren. Gemeinsam mit der Verankerung der Nachhaltigkeit im Reglement der UEFA EURO 2024 setzen wir damit deutliche Zeichen für unseren Anspruch und stellen uns der Verantwortung als Ausrichter einer zeitgemäßen EURO in Deutschland."

Die Teams können voraussichtlich ab Ende Juni aus dem umfangreichen Katalog der Mannschaftsquartiere, der von der EURO 2024 GmbH und dem DFB-Reisebüro erstellt und ausgearbeitet wurde, geeignete Team Base Camps auswählen, die sich in den Austragungsstädten, in denen sie ihre Gruppenspiele austragen bzw. in deren Nähe befinden. Der Spielplan erlaubt es zudem, dass jedes Team die verschiedenen Szenarien eines Turnierverlaufs nach Abschluss der Gruppenphase bis zum Finale in Berlin durchspielen und damit Planungssicherheit erlangen kann.

Markus Stenger, Geschäftsführer der EURO 2024 GmbH, ergänzt: "Der Spielplan gibt unseren Partnern in Deutschland - allen voran den Host Cities, den Regierungsbehörden, Sicherheitsorganen und Mobilitätspartnern - Klarheit und Planungssicherheit. Damit haben wir ein operatives Fundament gelegt, auf dem wir weiterarbeiten können. Die Fußball-Familie in unserem Land und unsere gesamte Gesellschaft hat wieder einen Grund mehr zur Vorfreude auf die UEFA EURO 2024."

[dfb]