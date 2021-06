EURO-Spiele in München finden vor Zuschauer*innen statt

Die Spiele der UEFA EURO 2020 in der Arena in München können vor Zuschauer*innen stattfinden. Diese Entscheidung traf die Regierung des Freistaats Bayern, Ministerpräsident Markus Söder verkündete sie am Freitag nach einer Sitzung des Kabinetts und sprach von einer Stadionauslastung von "bis zu 20 Prozent". Geplant wird mit einem Lead Szenario, das somit rund 14.500 Zuschauer*innen pro Partie ermöglicht.

München ist Gastgeberstadt von drei Vorrundenspielen bei der EURO, sowie eines Viertelfinales. Am Dienstag, den 15. Juni 2021 (ab 21 Uhr), trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Weltmeister Frankreich, am Samstag, den 19. Juni 2021 (ab 18 Uhr), steht für das Team von Bundestrainer Joachim Löw die Begegnung mit Europameister Portugal an, ehe mit der Partie gegen Ungarn am Mittwoch, den 23. Juni 2021 (ab 21 Uhr), die Gruppenphase abgeschlossen wird. Zudem wird am Freitag, den 2. Juli (ab 21 Uhr), in München eine Partie im Viertelfinale der UEFA EURO 2020 ausgetragen.

Stimmen zur Zulassung von Zuschauer*innen bei den Spielen der UEFA EURO 2020 in München:

Dr. Rainer Koch, 1. DFB-Vizepräsident und Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes, sagt: "Die Entscheidung, eine begrenzte und in meinen Augen der Situation absolut angemessene Zahl an Zuschauer*innen in München zu erlauben, ist in vielerlei Hinsicht ein positives Signal für die Menschen in unserem Land. Die Sehnsucht nach der schrittweisen Rückkehr zu mehr Normalität und damit zu mehr Lebensfreude ist gerade in den vergangenen Tagen und Wochen mit einem sinkenden Infektionsgeschehen enorm gewesen. Die Europameisterschaft in München mit Fans auf den Rängen wird die Stimmung hierzulande weiter aufhellen und sie sollte uns allen vor Augen führen, dass wir auch in Zeiten der Pandemie mit Vorsicht und Bedacht weitere Schritte einleiten können. Wir können mit der Pandemie leben, ohne dabei das gesellschaftliche Leben gänzlich einstellen zu müssen. Das war von Anbeginn die große Hoffnung. Dafür haben wir gekämpft und ganz genau abgewogen, was mit dem Gesundheitsschutz in Gleichklang zu bringen ist. Ich bin mir sicher, dass der Fußball mit diesem Großereignis wie der UEFA EURO 2020 der Türöffner sein kann für andere Lebensbereiche – ganz besonders für die vielen Millionen Amateur- und Breitensportler*innen."

Heike Ullrich, stellvertretende Generalsekretärin des Deutschen Fußball-Bundes: "Ich freue mich sehr, dass wir für die Zulassung von Zuschauer*innen am EM-Standort München nun final grünes Licht von der Politik und den Behörden erhalten haben. Mit rund 14.000 dürfen wir eine relevante Zahl von Zuschauer*innen in München begrüßen. Wir richten einen herzlichen Dank an alle Beteiligten und Institutionen, die diesen Weg begleitet haben. Es ist ein starkes Signal in Richtung der internationalen Fußballfamilie. Die festgelegten Lockerungen sind zudem ein starkes Zeichen für den gesamten Amateursport, aber auch in Richtung Kultur und Gastronomie. Endlich wieder gemeinsam Fußball spielen, auch auf den Amateurplätzen: Das lässt nicht nur bei den Fans für die EM-Spiele, sondern auch für die aktiven Sportler*innen und natürlich alle Amateurfußballer*innen Vorfreude auf einen tollen Sportsommer aufkommen."

Philipp Lahm, Geschäftsführer der DFB EURO GmbH und Ehrenbürger der Stadt München: "Die Entscheidung des Freistaats Bayern, in München mit 20 Prozent der Zuschauer-Kapazität zu spielen, ist ein gutes Zeichen dafür, dass es einen Weg zurück zur Normalität gibt und dass das Land die Pandemie immer besser in den Griff bekommt. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt heute in Bayern unter 30 und das macht es möglich, dass man zu einem aktiven Leben zurückkehrt. Es ist für den Sport, die Kultur und die Gastronomie von enormer Bedeutung, dass mit entsprechenden Hygienekonzepten wieder Spaß, Freude und Lebensqualität einziehen. Dies ist eine Leistung von uns allen. Ich persönlich freue mich sehr auf die Spiele in der Münchner Arena."

Oberbürgermeister Dieter Reiter: "Ich freue mich, dass nunmehr endlich klar ist, dass die Münchner EM-Spiele mit Zuschauern im Stadion stattfinden können. Für alle Beteiligten wäre allerdings eine frühere Entscheidung hilfreich gewesen. Selbstverständlich hat die Sicherheit und Gesundheit der Bevölkerung für mich oberste Priorität. Die jetzt schon mehrwöchig stabile Infektionslage macht es aber nach gründlicher Abwägung der Risiken nunmehr möglich, dass Mannschaften und Zuschauer echte Live-Atmosphäre erleben können. Jetzt wünsche ich mir und uns allen, auch durch die Unterstützung des Publikums in der Fußball Arena München, eine erfolgreiche Europameisterschaft für unsere Nationalmannschaft."

[dfb]