Treffen am Samstag aufeinander: Ilkay Gündogan (l.) und Cristiano Ronaldo

EURO: Portugal-Quiz in der Fan Club-App

Am Samstag (ab 18 Uhr, live in der ARD und bei MagentaTV) steht für unser DFB-Team mit der Partie gegen Portugal das zweite Gruppenspiel der EURO 2020 auf dem Programm. Mit dem neuen Quiz in der Fan Club-App bist du bestens für das wichtige Spiel gewappnet. Im EM-Special warten diesmal ausschließlich Fragen rund um vergangene EM-Spiele gegen Portugal und deren EM-Historie auf dich.

Zehn Fragen mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten gilt es zu beantworten. Bist du dir mal nicht ganz sicher, helfen wir mit drei Jokern aus. Aber nicht zu lange zögern, denn nach 15 Sekunden muss die Antwort eingeloggt sein. Und Geschwindigkeit bringt Punkte. Deinen erspielten Highscore kannst du im Ranking mit anderen Fans vergleichen.

Wer die Fan Club-App noch nicht heruntergeladen hat, kann dies im Google Play Store oder im iTunes-App Store nachholen – selbstverständlich kostenlos!

[jh]