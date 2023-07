EURO live bei DAZN und Sport1

Ab Dienstag, 18. Juli, spielen die deutschen U 19-Frauen bei der Europameisterschaft in Belgien um den Titel. Fans aus Deutschland können sich nicht nur über spannende Spiele, sondern auch über eine Übertragung des Turniers im Free-TV freuen.

Zum EM-Auftakt trifft die Mannschaft von DFB-Trainerin Kathrin Peter in Gruppe A am 18. Juli auf Österreich, ehe am 21. Juli das Duell mit Gastgeber Belgien folgt. Das dritte und letzte Gruppenspiel bestreitet das DFB-Team am 24. Juli gegen die Niederlande. Alle drei deutschen Gruppenspiele werden in Tubize stattfinden und jeweils um 17.30 Uhr angepfiffen. Die Spiele mit deutscher Beteiligung sowie die beiden Halbfinalpartien (27. Juli) und das Finale (30. Juli) des Turniers werden live im deutschen Free-TV bei Sport1 übertragen. Beim Streamingdienst DAZN werden alle Spiele der Europameisterschaft zu sehen sein.

"Spielerinnen haben sich diese Sichtbarkeit absolut verdient"

DFB-Trainerin Kathrin Peter sagt: "Die Stimmung im Team ist super und die Vorfreude auf die EM in Belgien groß. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft, wir haben viele tolle und kreative Spielerinnen in unseren Reihen, die in den vergangenen Wochen und Monaten zu einer großartigen Einheit zusammengewachsen sind. Dass unsere EM-Spiele durch DAZN und Sport1 live übertragen werden, ist ein super Zeichen für den Frauenfußball in Deutschland insgesamt – insbesondere aber auch für unsere Spielerinnen, die sich diese Sichtbarkeit absolut verdient haben. Das gibt uns einen zusätzlichen Motivationsschub für unsere Gruppenspiele gegen drei attraktive und starke Gegner. Wir werden uns voll auf unsere Stärken fokussieren und wollen in die K.o.-Phase einziehen."

Die Erst- und Zweitplatzierten der zwei EM-Vierergruppen ziehen ins Halbfinale am 27. Juli ein. Das Finale findet am 30. Juli im Den Dreef Stadium in Leuven statt. Die Europameisterschaft in Belgien dient zudem als Qualifikation für die U 20-Frauen-Weltmeisterschaft 2024.

